¿Qué es la enfermedad de Batten?

Diagnóstico y tratamiento

En la enfermedad de Batten por lo general los síntomas inician a los tres años. “Vemos que en los primeros años de vida el niño tiene un desarrollo aparentemente normal o ligeramente retrasado y sobre los tres años empiezan a notarse dificultades del lenguaje y equilibrio. También comienza a presentarse las crisis de epilepsia que se perciben como unos saltos en el cuerpo del niño, medicamente llamado ‘mioclonias’. Lo complejo del diagnóstico en la CLN2, es que también puede llegar a presentarse en niños mayores de 7 años, y por esta importante razón, tanto la familia como el médico, deben estar muy atentos a la pérdida de habilidades ya adquiridas, estos son los primeros “signos de alerta” para un diagnóstico temprano”, expresó la doctora Laura Guio.

Actualmente existen tratamientos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de estos niños, y, por ende, también la de sus familias. Es fundamental el diagnóstico temprano y la atención médica integral desde que aparecen los primeros síntomas.

De acuerdo con Martha Herrera, directora de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas (FUNCOLEHF), “hemos venido trabajando de manera consistente para que en el país tengamos la mejor ruta de diagnóstico y tratamiento para los pacientes y sus familias. Sabemos que la enfermedad de Batten es una condición difícil de abordar, pero también somos conscientes que en la actualidad existe tratamiento y diferentes recursos que pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. Nuestro propósito es apoyarlos en el desafío de esta patología”.

En el país la ruta de diagnóstico es lenta. La doctora Guio manifestó que el problema de los tiempos de diagnóstico varía significativamente, según la zona de Colombia, ya que las áreas rurales se ven más afectadas debido a las demoras en la consecución de citas con especialistas.

“En general es demorado, no estamos acostumbrados a ver este tipo de enfermedades tan agresivas y que deterioran tan rápidamente a los niños. Muchas personas no saben que existe y si no las conocemos, no las buscamos, y por ende nos enfrentamos a pacientes que necesitan el diagnóstico, pero tardan en llegar a él”, añadió Guio.