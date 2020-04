¿Qué pasa con el ciclo menstrual durante la cuarentena?

El 24 de marzo en Colombia comenzó el aislamiento preventivo para evitar la propagación del Covid-19, una pandemia que hasta el 28 de abril ha contagiado a 3.098.391 personas en el mundo y ha cobrado la vida de 216.160 seres humanos, según la Universidad Johns Hopkins.

Fueron pocos los sectores autorizados para seguir prestando sus servicios. La gran mayoría de los colombianos han permanecido en sus viviendas y esto ha cambiado las rutinas, algo que también llevó a cambiar el comportamiento del organismo. En el caso de las mujeres, los ciclos menstruales también pudieron tener alteraciones.

Álvaro Monterrosa, ginecólogo y director del Grupo de investigación Salud de la Mujer de Cartagena, explicó estas transformaciones que preocupan a algunas mujeres.

¿Cómo se afectan las hormonas femeninas durante la cuarentena?

La producción de las hormonas femeninas, incluidas las reproductivas, responden a un funcionamiento del sistema nervioso central. En el cerebro hay unos núcleos que producen diferentes sustancias, que llamamos los neurotransmisores que se encargan de regular el funcionamiento de todo el organismo.

Esos núcleos en la producción de sus hormonas tienen una influencia importantísima del medio ambiente, toda circunstancia que produzca en la persona cambio en el sistema anímico, como: temor, miedo, felicidad, sensación de pánico, sensación de malestar general, sea biológico o psicológico va a influenciar modificando la forma cómo se fabrican y liberan esas hormonas.

El indicador del funcionamiento del organismo hormonal de la mujer de reproducción, se expresa con el ciclo menstrual y la menstruación. Cuando existe una alteración en el balance de las hormonas, a consecuencia del mal funcionamiento se modifica el ciclo. Las mujeres van a observar que las menstruaciones se adelantan, o lo que es más común, se atrasan, o los periodos de sangrado se aumentan o reducen.

Debido a la influencia de las condiciones medio ambientales que dan un desbalance emocional. Entonces, la mujer que está en un episodio como las epidemias y las pandemias está expuesta al elemento que va de substrato de toda esta situación. El temor, el miedo o el pánico.

¿Cómo regular esas emociones?

Los cambios hormonales son secundarios a los influjos ambientales cuando se produce una disminución de los factores que contribuyen a la desestabilización emocional. Las mujeres que tienen un funcionamiento hormonal normal regresan rápidamente a sus ciclos menstruales de forma regular.

Los ciclos alterados pueden ser usualmente dos o tres y no deben generar un nuevo pánico o angustia porque entramos en un ciclo vicioso que lo que hace es perpetuar la alteración.

La recomendación inicial es dejar que pasen los efectos ambientales y si la mujer considera necesario una evaluación de su médico tratante le puede hacer. Pero, no es necesario administrar medicamentos hormonales para regresar a los ciclos normales.

¿Hacer ejercicio ayuda?

Hacer ejercicio eleva dentro de los núcleos, unos neurotransmisores importantes: las endorfinas, que son las hormonas de la sensación de felicidad y bienestar. Eso contribuye a equilibrar el comportamiento hormonal de la mujer.

Si era el momento de hacer la citología y por el aislamiento no se puede salir, ¿qué se debe hacer?

En este momento, siguen existiendo condiciones de salud que son prioritarias de atender. Por eso todos los exámenes que no sean urgentes, sino preventivos, por ejemplo, la citología en mujeres que no tienen síntomas, que no tienen manifestaciones que sean urgentes, deben esperar unas semanas o entre uno y dos meses. Al salir, se está exponiendo más a adquirir o propagar la infección con más desventaja que la ventaja de tomar la citología. Así que aplazarla unas semanas más adelante no tendrá impacto negativo.

Aquellas mujeres que presentan alteraciones severas de su salud ginecológica sí deben acudir de forma temprana para obtener las medidas diagnósticas y el tratamiento.

La piel también ha tenido cambios, ¿por qué?

El adecuado funcionamiento de la piel femenina y el cabello femenino están relacionados con los cambios hormonales. La piel se puede tornar más grasosa, puede acumular mayor cantidad de cebo, a eso se pueden sumar gérmenes que atacan la piel y aparecen lesiones como el acné, puntos oscuros, brotes.

También, hay cambios anormales en las fases de crecimiento del cabello, todo eso responde a las condiciones adversas que se presentan en todas las epidemias y pandemias que se han estudiado, donde el común denominador es el miedo y es el disparador emocional.

Se pueden presentar taquicardia o las palpitaciones, la sequedad de manos, cólicos, diarreas, e incluso fenómenos hipocondriacos, que llamamos síntomas psicosomáticos.

¿Qué pasa con las mujeres embarazadas?

Las hormonas juegan un papel muy importante en el embarazo. Hay estudios hechos en épocas de conflictos armados y países bajo situaciones de guerra, en el que las alteraciones hormonales son tan severas que hacen que estas mujeres presenten una reducción de las posibilidades de quedar en embarazo y en las embarazadas se aumenten las posibilidades de aborto, al comienzo del embarazo.

En la fase media o final del embarazo, se puede presentar un aumento de posibilidades de parto prematuro desencadenado por los mismos episodios emocionales que inducen contracciones tempranas del útero.

En esta pandemia los ginecólogos hemos cuidado mucho a las embarazadas que están comenzando para minimizarles esas posibilidades, que comprendan la situación. Y lo mismo sucede con las mujeres que van en la segunda mitad del embarazo, en adelante.