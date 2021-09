Constanza Engativá, jefe de la Oficina de Planeación

Esta semana, tras días de especulación y preparación, el Gobierno anunció la entrada en vigencia del certificado digital de vacunación contra la covid-19. Y, a pesar de que, poco a poco se han ido aclarando algunas dudas, lo cierto es que todavía hay muchas personas que o bien no se sienten seguras frente al resguardo de su información o simplemente no entienden cómo ni quién avalará la dosis del biológico que recibió en el exterior.

Por esto, el Sistema Integrado Digital de RCN Radio consultó con la jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Salud, Constanza Engativá, quien habló de todo lo que se debe saber de esta nueva herramienta.

¿Para qué se exigirá el certificado digital de vacunación?

Actualmente, tenemos exigencias a nivel internacional para poder dar ingreso a nuestros ciudadanos o los viajeros que llegan de Colombia, que han sido vacunados en nuestro país. Ya están exigiendo un certificado digital de vacunación que tenga un mecanismo de consulta, ejemplo el código QR.

¿Qué pasa con las personas que ya se vacunaros pero, por alguna razón, las dosis aplicadas no aparecen reportadas por la EPS o punto de vacunación? ¿Cómo puede solucionar la situación, a quién debe acudir?

Toda persona que no aparezca, a la que no se le genere su certificado y que ya ha sido vacunada y que porte su carnet de vacunación debe acercarse a su IPS para solicitar el registro de dicha vacuna. Como Ministerio no podemos hacer ningún registro en el sistema de información toda vez que es competencia directamente de quien aplicó el biológico.

Y... los vacunados en el exterior ¿ cómo pueden registrar su vacuna con toda la información? ¿Qué pasa si la IPS se niega en registrar las dosis aplicadas en el exterior? ¿A quién acudir y cómo solucionar el problema?

En Mi Vacuna una vez el usuario se registra, puede registrar la vacuna que recibió en el exterior y en próximas semanas estaremos generando una solución.

Se hace énfasis en la seguridad del sistema, pero en caso de robo del dispositivo móvil, ¿hay algún riesgo de que se haga algún uso del certificado que se descargó en la aplicación?

En caso del robo des dispositivo móvil el riesgo de que usen la información que reposa dentro del dispositivo es alto. Cualquier cosa que tengan en el dispositivo puede ser usado.

El certificado servirá para viajar, sin embargo ¿ qué pasa con los países que, por ejemplo, no aceptan Sinovac, ¿ cómo se puede solucionar esto?

La OMS en la última sesión, que se realizó el viernes pasado, instó a todos los países a aceptar todos los biológicos que la organización aceptó. Pero esa ya es la autonomía de cada país. Sin embargo cabe señalar que la OMS ha enviado sendos comunicados con el propósito de que esto no se siga presentando.

¿Desde qué fecha pronósticas que es absolutamente necesario tener este certificado?

Eso depende para qué sea solicitado. Si es para viajar al exterior se necesita de inmediato, eso dependerá de la necesidad de cada usuario.