Rechazo a decreto que obliga a personal médico a estar disponible por coronavirus

Las diferentes organizaciones del sector de la salud rechazaron categóricamente el decreto 538 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, con el que buscan forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia, sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas.

Son 35 entidades de la salud en el país que, de forma conjunta, le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le manifestaron su profundo rechazo a estas medidas, pese a estar viviéndose en el país momentos tan difíciles con la pandemia del coronavirus.

“Los equipos de protección personal no pueden ser decretos vacíos que no se aplican, ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal, a pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia”, afirman.