Recomendaciones de MinSalud para vacunas anticovid en menores de 3 a 11 años

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, afirmó en RCN Radio que los niños que fueron vacunados contra el sarampión, la rubéola y la influenza, deben esperar 14 días para recibir la primera dosis de Sinovac contra la covid-19.

El funcionario señaló que tras la falta de información que permita tomar decisiones, el Ministerio de Salud de forma preventiva estableció un tiempo de espera de vacuna entre vacuna de 14 días.

“Los estudios no nos dan suficiente información, todo indica que no hay ningún riesgo de la aplicación de las vacunas al mismo tiempo de la otra, pero como no tenemos sustento fuerte y preciso de estudios que garanticen eso”, dijo.

Agregó que tras esta falta de información se tomaron acciones preventivas para los niños colombianos.

“Hemos dado la recomendación de que entre un esquema y el otro esquema se esperen 14 días, así que el niño que se aplique la covid-19 a los 14 días, se podrá aplicar la de sarampión o influenza y también se puede hacer en sentido contrario”, sostuvo.

Apuntó que no se tiene evidencias de contraindicaciones, pero es necesario tomar acciones preventivas.

“En ese sentido es preferible la seguridad y en eso el Ministerio de Salud ha sido muy claro para todos los grupos de edad”, señaló.

Destacó que los padres de familia solo deben acercarse a los puestos de vacunación con el consentimiento informado, y el carnet de vacunación si son menores de cinco años y nada más.

“Es importante que todos los padres sepan que los niños no necesitan ser agendados para ser vacunados contra la covid-19”, indicó.

Subrayó que la eficacia de la vacuna de Sinovac es muy positiva en evitar la muerte y da muy pocas y casi que no genera reacciones en las personas, especialmente en los niños.