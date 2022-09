Reforma a la salud no busca eliminar las EPS, aclara MinSalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que el documento de la reforma a la salud que se alista en el país, será presentado a los colombianos en el mes de octubre para que lo conozcan y empiecen las discusiones en el sistema de salud.

La funcionaria manifestó que la reestructuración de las EPS es una realidad, al considerar que han sido ellas las que se han liquidado por no prestar una adecuada atención a los colombianos.

“Queremos hacerlos sobre un texto y se le va a enviar a todo el mundo, a las EPS, los pacientes, los gremios médicos, a los niños y niñas y ciudadanos de toda Colombia porque todos somos actores del sistema de salud y potenciales pacientes; lo de las EPS es una realidad, no es que se busque eliminar las EPS, sino que las EPS ya están en franca quiebra, lo que busca la reforma es mirar cómo se va resolver este problema”, indicó.

Dijo que la situación alrededor de la atención de las EPS es muy grave por los problemas que se siguen prestando y que impiden la atención con calidad de los usuarios y pacientes.

“La SuperSalud me informa que de 23 EPS, solamente cuatro cumplen con el régimen de inversiones, que es el régimen que permite tener mecanismos de reaseguro y reserva técnica para respaldar los servicios de salud; solo son cuatro y esto es una realidad”, manifestó.

Dijo que la reforma permitirá corregir el camino que permita mejorar el servicio de salud en Colombia. “El país tiene dos opciones seguimos en la ilegalidad como lo hemos estado hasta ahora, prorrogando medidas de vigilancia especial, sin tomar decisiones y poner en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud en manos de instituciones particulares que manejan recursos públicos; o ya el país tiene que hacer una reforma, porque lo que va a pasar es que las EPS se van a ir liquidando; y va a quedar un oligopolio de dos o tres con 15 millones de afiliados, eso se va reventar seguramente”, manifestó.

Corcho criticó que los oligopolios no funcionan en el mundo, así quedó demostrado con el tema de medicamentos y vacunas, porque son irregulables. “La Organización Mundial del Comercio no pudo tomar decisiones oportunas sobre la liberación de patentes en el momento en que el mundo necesitaba producción de vacunas para salvar vidas”, dijo.

Aseguró que los resultados de los oligopolios no son regulables por el Estado. “Frente a la inminencia real, empezamos con 200 EPS y se han liquidado decenas de estas y lo más seguro es que se sigan liquidando más, pero no porque haya sido inducido sino porque es la ley y la constitución, el Estado no puede poner en riesgo a la ciudadanía; es que el país tiene que replantear un diseño institucional de tener 200 intermediarios para administrar un solo sistema de salud no existe en ninguna parte del mundo”, manifestó.

Recalcó que no es cierto que ejerzan funciones de aseguramiento, porque éste consiste en la gestión del riesgo en salud que ha sido transferida a las clínicas y hospitales hace mucho rato y la gestión del riesgo financiero, los datos de la SuperSalud son elocuentes, las liquidaciones son clara.

“Las liquidaciones son claras, las quiebras son inmensas y la reforma es una respuesta a la crisis que son hechos innegables y verificable en los datos de inspección vigilancia y control”, puntualizó.