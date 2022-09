Reforma a la salud no se hará a puerta cerrada, asegura Minsalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, en el marco del foro realizado por El Tiempo, pidió a los colombianos tener tranquilidad en el tema relacionado con la reforma a la salud, que se debatirá el próximo año en el Congreso de la República.

La funcionaria señaló que es importante tener calma en los temas relacionados con el sistema de salud en el país, que serán debatidos ampliamente con cada uno de los sectores en las regiones y a nivel nacional.

“Hago un llamado a la tranquilidad y serenidad, lo que vaya hacer la reforma el país, lo va a conocer necesariamente porque es un debate público, porque una reforma no se puede aprobar a puerta cerrada, una reforma de esta connotación no la puede aprobar el ministerio, no es su función pública, la función es que se apruebe en con Congreso de la República y necesariamente esto será conocido por toda la sociedad colombiana, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro, están invitados a este diálogo”, indicó.

Afirmó que se siente en el país una ansiedad de querer conocer ya el conjunto de propuesta que va a presentar el Gobierno, pero aclaró que en la actualidad el tema de análisis es el de la reforma tributaria, de la reforma política, de la ley de presupuesto.

“La reforma a la salud es un tema de discusión del próximo semestre, invitó a la serenidad de los tiempos, se ha expresado que la iniciativa que circuló y que generó una serie de reacciones, es una iniciativa de la sociedad civil es un borrador y por supuesto que el Gobierno ha conversado con distintas organizaciones de la sociedad civil, y esperaremos el momento en que se presente esta propuesta para que el Gobierno pueda hacer sus observaciones y sobre ellas se hará el envío a todo el país para que se habiliten todos los espacios posibles de diálogo en todo el territorio nacional alrededor de una propuesta”, explicó.

Dijo que es importante respetar los tiempos, teniendo en cuenta que el gobierno apenas quiere un mes y medio. “Solicitamos que con serenidad se esperen los tiempos, el Gobierno lleva un mes y medio, está concentrado en sus reformas centrales de este semestre, que es la tributaria de la que depende la salud, dado que el resultado aclarará que tantos recursos se tendrán para la salud mediante una adición presupuestal”, sostuvo.

La ministra dijo que le preocupan temas como el aumento de la mortalidad materna y neonatal en Colombia, con cifras históricas y preocupantes que ubican a Colombia en los países de la OCDE.

“Tenemos 30.000 mujeres que no están teniendo control prenatal y tenemos una preocupante infantil, en menores de un año”, añadió.

Esto evidencia unas dificultades en el sistema de salud, razón por la cual, se ha iniciado un plan de choque con un monitoreo diario en cada una de las regiones.