Sábila y nopal: Los beneficios que tienen para diabéticos e hipertensos

Los remedios caseros y naturales cada vez se han vuelto mucho más populares en el mundo para tratar diferentes enfermedades graves como la hipertensión y la diabetes.

Por ejemplo, dentro de los más usados están la sábila (áloe vera) y el nopal, los cuales han sido usados para diversidad de padecimientos y se han caracterizado por ser componentes altamente beneficiosos para controlar la diabetes y la hipertensión.

Le puede interesar: Consejos para tener un cabello sano

Es que ‘Beneficial effects of Aloe vera in treatment of diabetes: Comparative in vivo and in vitro studies’, es una investigación que muestra que el áloe vera fue usado en animales y presentó gran cantidad de agentes antioxidantes, que generan una gran reducción de glucosa.

También evidencia que el consumo de gel de áloe durante un periodo de tiempo largo era sumamente beneficioso para reducir los niveles de colesterol malo en la sangre.

Además, resulta que ayuda a reducir complicaciones cardiacas y diabetes en personas con síndrome metabólico. Mientras que, un estudio de la revista científica de las Ciencias Agrícolas de México, determinó que el Nopal contiene “propiedades medicinales en el control de la diabetes, como antioxidantes, antivirales, anticancerígenos y como anticolesterolémico, por lo que es utilizado en la medicina tradicional”.

Lea también: Valentina Gómez, la hermosa nieta desconocida de Darío Gómez

Las plantas son un buen material para poder eliminar toxinas, desechos acumulados en el organismo y puede ayudar a combatir padecimientos asociados a las úlceras.