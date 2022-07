"Realmente yo no sabía que era así, sino que una colega me dijo: ¿Sí sabías que eres la primera mujer en colocar un dispositivo de este estilo en Latinoamérica? Estoy sorprendida, no me lo esperaba y en ningún momento lo hice pensando en ser la primera”, relató la médica cirujana.

La especialista habla con determinación pensando en el futuro para las mujeres que, al igual que ella, se han hecho un camino en medio de un campo complejo.

“Cuando yo me entrené, no éramos muchas haciendo residencia en cirugía general, no éramos muchas cardiovasculares. Hoy hay muchas más mujeres y estamos tratando de abrir espacios en el campo, y de reducir esa brecha entre hombres y mujeres en el campo quirúrgico”, agregó.

Recuerda que empezó a estudiar arquitectura, pero fue solo cuestión de meses para darse cuenta que su verdadera vocación era la medicina. Las muñecas fueron sus primeras pacientes.