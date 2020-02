Se eleva nivel de alerta por coronavirus: ¿Qué hacer y cómo actuar en Colombia?

Gonzalez señaló que lo más importante para prevenir la enfermedad es tener un adecuado lavado de manos y seguir todas las recomendaciones de los expertos.

“Estamos profundizando las campañas de prevención; aquí es importante lavarse las manos adecuadamente. El mundo no tiene hoy una respuesta distinta a lavarse las manos varias veces al día de forma rigurosa, a identificar la gripa, aislarse individualmente en sus casas. Si se tiene gripa y si los síntomas se incrementan acudir a los servicios de urgencias”, manifestó.

Dijo que en este proceso es importante que las personas tomen conciencia del riesgo en el que están, pero también al que están exponiendo a la comunidad y para ello se requiere decir la verdad.

“Es importante la concientización de la población. El elemento clave para el manejo de cualquier epidemia es la calma, aquí no vale la angustia ni el susto sino las acciones y eso implica que las personas se identifiquen y nos digan donde estuvieron para que las autoridades puedan actuar adecuadamente”, manifestó.

Dijo que es importante, a pesar que se tengan casos tener control de la situación, el saber quiénes son, dónde están y demás cosas importantes dentro de este proceso.

“Lo que sucedió en Italia es que no sabemos quienes tienen casos; se conoció que existen, pero no se tienen identificados y no tenemos certeza que se tengan más casos como esos. Es lo mismo que sucedió en Corea; en la gran mayoría de los países del mundo hoy las cadenas de transmisión de la infección están controladas, ejemplo Estados Unidos”, dijo.

"Preocupa la pérdida de control de la infección"

Resaltó que solo el tiempo podrá esclarecer la situación en Italia y Corea, donde aparentemente se ha perdido el control.

“En estos países han tomado unas medidas para ganar el tiempo perdido, pero nosotros no podemos quedar tranquilos porque eso sí es un cambio importante de tener una enfermedad concentrada en China, con casos en diferentes países controlados, a tener una enfermedad en Asia y con casos en Italia donde no sabemos si están o no controlados”, subrayó.

González advirtió que en Colombia se tiene más probabilidad de importar un caso, que llegue alguien que tenga coronavirus a Colombia y por ende elevamos el riesgo y tomamos esta medida.

También se refirió al caso de los colombianos que serán repatriados desde Wuhan (China), cuyo regreso está previsto para este miércoles. Reveló que estarán en una zona de cuarentena, pero son personas sanas, solo que se tiene algunas medidas preventivas por haber estado en un país donde se ha tenido la epidemia.

"Estamos con todas las acciones puestas para que sea una operación exitosa; si se presentan casos tenemos todo listo para atenderlos, pero es importante no estigmatizar a nadie. Las personas que llegan están sanas y tenemos control sobre ellas; pero nos preocupa el arribo de pasajeros de Italia que son los que tienen que informarnos si tienen síntomas”, puntualizó.

Llamado de la OMS

De otro lado, el asesor epidemiológico para Colombia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Guillermo González, afirmó en RCN Radio que la declaratoria de una emergencia que tiene implicaciones de salud pública internacional fue recomendado por un comité de expertos en relación con el coronavirus, para que los países se preparen y tomen acciones preventivas.