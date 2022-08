Se necesitan $8.11 billones para financiar aseguramiento y otros programas el otro año: MinSalud 

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó en el debate de la Comisión Séptima del Senado sobre el Presupuesto de la vigencia 2023 que le apuntará a realizar inversiones prioritarias en algunos sectores para mejorar y garantizar el giro de los recursos económicos.

En materia de inversión el Ministerio de Salud señaló que para el 2023 se tiene una necesidad de recursos de 8.11 billones de pesos para financiar el aseguramiento y otros programas de salud.

La funcionaria indicó que le preocupa que el Estado no tiene control de los recursos públicos en especial del sector de la salud, donde se presentan los más altos niveles de corrupción.

“Nosotros no tenemos un control de los recursos públicos del régimen contributivo con precisión, entonces cómo no va haber corrupción allí si el diseño institucional de no tener un sistema de información como lo tiene el sector bancario es un caldo de cultivo para la corrupción expedito, porque el que no robe allí es porque moralmente fue muy formado, pero el sistema te invita a robar y eso no lo controla nadie, por eso hay que corregirlo y el sistema de información es fundamental dentro del presupuesto”, explicó.

Le puede interesar: Economía colombiana creció 12,6 % en el segundo trimestre de 2022

Sostuvo que además este sistema permitirá que se conozcan directamente por el estado las deudas que se tienen con las EPS .

“Buscamos además que las deudas pendientes a pagar se conozcan porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que se tiene que cancelar”, manifestó.

Corcho aseguró que también tiene previsto hacer una inversión en el Instituto Nacional de Cancerología para mejorar el servicio.

“Queremos que el Instituto Nacional de Cancerología se vuelva un hospital de máxima tecnología, que le cuesta al país 95 mil millones de pesos y ser una gran centro de atención de cáncer”, manifestó.

Destacó que el presupuesto de prevención tiene un destino especial para los hospitales públicos.

“Hay una política de fortalecimiento una de ellas es con el Adres y tenemos una propuesta para que sean transparentes, porque en nuestro país lo público se ha denigrado por la corrupción y el clientelismo por lo que debemos blindar”, aseguró.

Lea: Ellos nunca hicieron parte del 'Clan del Golfo': hermana de uno de los tres jóvenes asesinados en Chochó, Sucre

En el tema de la Reforma en el Sistema de Salud, dijo que esta reúne el sentir de los colombianos que durante años han tenido una mala atención.

“Esta reforma es porque ya hubo un agotamiento de tres décadas y que hay que asumir la transformación del pueblo colombiano, por lo que contarán con todo nuestro rigor y seriedad”, subrayó.

Recalcó que las propuestas que van a presentar son serias para toda la discusión.

“Estas propuestas de la Reforma a la Salud no son improvisadas, es el acumulado de muchos años de discusión de este congreso, de mucho pensamiento y conocimiento; y en ningún momento esperen que vamos lanzar a los colombianos al vacío, donde ya están muchos por la parálisis que han tenido que vivir por la prestación del servicio”, puntualizó.