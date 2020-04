“Hay que hacer la advertencia que si ese número RO (Evolución del Índice de Reproducción) se nos incrementa el número de contagios tendríamos que volver a tomar medidas de mayor distanciamiento social”, subrayó.

A su vez dijo que con los diferentes ministerios se ha venido trabajando en la puesta en marcha de distintos protocolos, con los cuales se han logrado establecer 37 resoluciones; como parte de las acciones de atención de la pandemia del coronavirus en el país.

“Si nosotros vamos a retomar las actividades empresariales y laborales, eso no significa que no vayamos a tener una alta probabilidad de contagios, por lo que no podemos retomar esa actividad sin que se tomen unas medidas que nos permitan reducir en los entornos laborales, de transporte y los que vamos a compartir la posibilidad de reducir esa velocidad de los contagios”, indicó.

Ruiz señaló también que cada sector es completamente diferente, la construcción, comercio e industrial, porque las personas trabajan de formas diferentes, por lo que se deben establecer qué medidas de protección se deben tener, como también los sistemas de medición y qué pruebas específicas se harán para tener un registro constante.