Síndrome de Asia, una enfermedad que no solo se produce por implantes mamarios

Se trata de una extremadamente poco frecuente reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña en el organismo. El doctor Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, nos cuenta cómo se presenta esta enfermedad, que se puede desarrollar por muchas causas diferentes a los implantes mamarios.

El doctor Devoz nos explica: "por la controversia que se ha generado con el Síndrome de Asia, la enfermedad que también se produce por el implante mamario, es necesario aclarar algunas cosas para que los pacientes estén tranquilos. En medicina, como en ciencia lo que vale es la evidencia científica, las opiniones personales no tienen ninguna relevancia estadística y, por lo tanto, no tienen ninguna relevancia en la evidencia científica".

"El síndrome de Asia, fue escrito en el 2011, la primera vez que se describió ni siquiera tenía relación con los implantes mamarios, estaba en relación con la enfermedad del golfo, una que fue producida en los soldados militares estadounidenses que estaban peleando la Guerra del Golfo Pérsico, que fueron vacunados y desarrollaron la enfermedad por la sustancia que iba en la vacuna", añadió.

Este síndrome se traduce como una enfermedad contra los adyuvantes, que son cualquier sustancia externa que introducimos a nuestro cuerpo, ya sea quirúrgicamente o en algún medicamento. Las vacunas tienen sustancias que además de su principio activo, contienen estos adyuvantes y la enfermedad contra el implante mamario, es un tipo de Síndrome de Asia de los 4.700 que existen.

Es importante tener en cuenta que, no existen exámenes de laboratorio que lleven al diagnóstico. La presencia de anticuerpos y algunos marcadores en sangre pueden asociarse con el desarrollo de la enfermedad, pero no son muy específicos.

“Si nosotros tenemos una enfermedad que es producida por múltiples causas, no podemos generalizar que el implante mamario es la causa principal del Síndrome de Asia, lo cual es muy preocupante, algunas personas han incentivado indiscriminadamente el retiro de los implantes, por síntomas que no son específicos, otro factor controversial”, agrega el doctor Devoz.

Los síntomas que aparecen en este síndrome son comunes a los de muchas otras enfermedades, por esto, es necesaria la evaluación e investigación completa por su cirujano plástico, mastólogo e incluso especialista en reumatología. Los criterios asociados al Síndrome de Asia se pueden dividir en mayores y menores.

Mayores

Dolor, debilidad o inflamación muscular, dolor o inflamación articular, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida de memoria, deterioro cognitivo, fiebre, boca seca, mejora después de la remoción del agente iniciador.

Menores

Aparición de anticuerpos dirigidos contra el agente sospechoso, otras manifestaciones clínicas como colon irritable, aparición de enfermedades autoinmunes como, esclerosis múltiple, o esclerosis sistémica

“Los síntomas del Síndrome de Asia, son una constelación de más o menos de 20 síntomas , algunos con criterios mayores y otros menores, en realidad son síntomas que no son solamente de esa enfermedad, sino que te pueden dar por cualquier cosa, ejemplo, pérdida de cabello, se puede dar por déficit de vitamina o enfermedad dermatológica, pero, no porque tengas un implante mamario, que pasa , los pacientes creen por malas informaciones que no están establecidos en la literatura médica, incluso la vacuna del Papiloma virus, tiene un coadyuvante que está comprobado que produce Síndrome de Asia”, dice Luis Devoz, médico Cirujano plástico.