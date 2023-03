Según la especialista, la manera más sencilla para explicar este síndrome es al autosabotaje que las personas se hacen alguna vez en su vida, ya sea esporádicamente o frecuentemente, y quien lo padece tiene la sensación de no estar a la altura, de no ser suficiente o capaz, de estar fingiendo o mintiendo de algo que no son.

“Saber que tenemos todas las habilidades, talentos, creaciones, inteligencia, sin embargo, por alguna razón algo no sale como esperábamos y empezamos a tener un declive emocional y comenzamos a vivir en el drama, a pensar que no somos suficientes, no importa si alguien nos dice lo bueno que somos, simplemente no lo creemos”, afirmó Ana Luz.