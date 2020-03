Sistema de salud colombiano "está en la cuerda floja" ante Covid-19, advierte epidemiólogo

El Ministerio de Salud reportó este viernes 48 casos nuevos de coronavirus en Colombia, subiendo la cifra a 539 en total, mientras que diez personas se recuperaron de la enfermedad.

De esas 48 personas que dieron positivo para Covid-19, tres hombres están hospitalizados en Bogotá; dos son mayores de 70 años. La cifra de personas que han muerto a causa de la enfermedad se mantuvo en seis, a la vez que el Instituto Nacional de Salud reportó que los casos descartados a la fecha son 8.675.

En su análisis, el epidemiólogo Diego Cubillos consideró que es complejo hacer desde ya cualquier tipo de proyección, puesto que en Colombia hay un subdiagnóstico debido a la demora de los resultados de las pruebas que como mínimo en tres días, se pueden conocer. Lo anterior refleja que hay muchos contagiados que no se conocen a tiempo y que podrían afectar a otros.

“Lo que más va a impactar es el número de muertos”, afirmó el especialista. De otro lado, muchos colombianos consideran que pueden salir a la calle, algo no que no está bien visto por la comunidad científica.

“Deben pararse de frente a un hecho histórico al cual no vamos a volvernos a enfrentar, deben ser estrictos en la cuarentena, no darle importancia a cosas que no son para salir de la casa; solo salir por un problema de salud o porque deben proveer de alimentos su hogar”, indicó el epidemiólogo.

Así mismo, recomendó que el tapabocas solo debe ser usado por personas que están expuestas a entornos con enfermedades respiratorias o de covid -19 ya que usarlo sin ningún tipo de síntomas permite que las secreciones bucales queden impregnadas en el tapabocas y esto afectaría la salud.