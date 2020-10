Supersalud confirmó que más de 29 mil pruebas de coronavirus siguen represadas

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que siguen las demoras en la entrega de los resultados de las pruebas de la Covid-19 en diferentes regiones del país.

Una evaluación adelantada por la entidad en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Presidente, Iván Duque, desde el pasado mes de marzo a la fecha, suman 29.462 pruebas pendientes por entregar.

A su vez la Supersalud reveló que en materia de las peticiones, quejas y reclamos se han presentado 69.927 las cuales están relacionadas con coronavirus.

El informe además señaló que del total de estas quejas recibidas por la Supersalud, el 42% corresponde a la atención de la pandemia de la Covid-19.

La ciudad con más demoras en la entrega de estos resultados según la Supersalud es Bogotá con 10.696 pruebas.

En materia de departamentos le siguen Atlántico con 3.290, Valle del Cauca, 3.185, Antioquia 2.877, Cundinamarca 1.452, Bolívar 1.407, Santander 1.022, Córdoba 963, Sucre 615, Magdalena 532, Norte de Santander 389, Cesar 382, Cauca 380, Tolima 310, Risaralda 282, Nariño 261, Meta 218, La Guajira 204, Huila 198, Boyacá 179, Caldas 169, Quindío 129, Caquetá 73 y Putumayo 6.

Ante estas cifras que siguen generando molestia en los usuarios que han presentado sus quejas ante la Supersalud; RCN Radio dialogó con algunas organizaciones de pacientes en el país, las cuales confirmaron las denuncias de los usuarios.

El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, dijo que cada día son constantes las denuncias por la demora en las pruebas sin que se entregue una respuesta de porque el retraso de este proceso.

“Nos preocupa enormemente el temas de las pruebas covid, el gobierno todos los días saca una normatividad que nadie cumple por ausencia de los órganos de control y desconocimiento de los pacientes y la resistencia de las EPS para mejorar en la entrega de los resultados de la pruebas de coronavirus”, advirtió.

El representante de los pacientes dijo además que la comunicación con las EPS para solicitar la prueba es muy difícil.

“Literalmente es imposible que un usuario se pueda comunicare con una EPS, cuando se tiene a alguien de la familia con sospecha de contagio de covid, hemos visto como mediante correo, wasap, pagina web y hasta por teléfono nadie responde, pareciera que fuera alguna estrategia de las EPS de no responder para inducir a los pacientes a realizarse las pruebas de manera particular y ellos tengan que pagarla de su propio bolsillo ante la necesidad de saber si se está contagiado”, relató.

Dijo que a esto se le suma que los pacientes que acuden enfermos a las unidades de urgencias también denuncian demoras en la entrega de los resultados.

“Si la prueba se la hace la EPS se demora de siete a 14 días y la excusa es que hay represamiento, pero si el usuario la hace de manera particular la prueba de PCR los resultados los entregan en 12 o máximo 24 horas, lo que muestra que es una inducción directa para que los usuarios paguen la prueba de su propio bolsillo”, subrayó.

Denis Silva vocero de Pacientes Colombia, dijo que es importante recordar que la prueba tiene un costo de 266 mil pesos.

“Es increíble la obesidad normativa, que se tienen en el Ministerio de Salud, por lo que se tienen que poner serios y hacerle control a las EPS e IPS”, manifestó.

Por su parte Néstor Álvarez de la Asociación de Pacientes de la Cuenta de Alto Costo, agregó que la angustia de muchos usuarios de pensar que pueden estar contagiados los está llevando a pagar las pruebas con recursos propios.

“La angustia que tiene muchos colombianos porque no les hacen la prueba, está generado que muchas personas tengan que pagar de manera particular, para verificar que su familia no tenga la enfermedad o acelerar los procesos de reintegración laboral al ser un requisito de la empresa presentar el examen negativo”, sostuvo.

Responde el gremio de las EPS

El representante del gremio de las EPS, Acemi, Gustavo Morales, defendió la realización de un mayor número de pruebas de diagnóstico de coronavirus.

“En la última semana en el país se ha llegado a un promedio diario de 46 mil pruebas entre PCR y antígenos y en algunos días se han superado las 52 mil pruebas diarias, lo que es un avance enorme teniendo en cuenta que hace unas semanas se estaba en 30 mil pruebas, lo que nos permite detectar un mayor número de casos”, resaltó.

Dijo que la capacidad instalada estaba en 55 mil, en un proceso que viene mejorando.

“Por supuesto que hay demoras, por lo que el compromiso de las EPS y de sus entidades prestadoras, laboratorios y demás que están tomando las pruebas, el compromiso es mejorar esa capacidad lo más que se pueda, dentro de un contexto de enorme mejora en ese tema”, manifestó.

Morales dijo además que es lógico que quien paga de su bolsillo tenga un resultado más rápido que los demás.

“Por su puesto y es apenas natural que quien paga de su bolsillo privadamente la prueba le llegue más rápido, el sistema de salud a través de los recursos públicos es público, bastante bueno pero es público; y por lo tanto hay más personas utilizándolo por lo que las cosas se demoran más”, puntualizó.