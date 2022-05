Supersalud pide capacitar a los jueces sobre el funcionamiento del sistema de salud

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, afirmó que la rama judicial tiene grandes retos en el sistema de salud en Colombia, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los colombianos que a través de la tutela encuentran una salida para recibir atención médica.

El funcionario hizo un llamado a la rama judicial para que los jueces tenga una mayor capacitación en torno al funcionamiento del sistema de salud.

“Hay una necesidad imperiosa de capacitar a los jueces y magistrados en lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a fin de que no se sigan presentando fallos de tutela que resultan desproporcionados”, indicó.

Agregó que es importante que no emitan sentencias y fallos que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud donde se verían afectadas muchas personas.

“Se han visto tutelas que exigen y otorgan una marca de tenis específica, un vestido de baño de marca, unas gafas exclusivas y hasta tratamientos que no son terapias, pero que son ordenados por unos pocos jueces que están poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema”, expresó.

Dijo que es increíble la cantidad de cosas que se exigen en el sistema de salud para las personas.

“Hay unas decisiones que son vergonzosas. Un juez no le puede entregar a un ciudadano 80 pañales diarios, los pañitos, yogur de sabor, bebidas de aloe, adecuaciones en la casa, pagar arriendo, la delfinoterapia, equinoterapia son ordenadas por jueces que están poniendo en riesgo el sistema”, agregó.

Aristizábal dijo que tras estas decisiones es importante que los jueces de tutela tomen como referencia las sentencias que emite la Superintendencia Nacional de Salud, y que se caracterizan por garantizar el derecho fundamental de la salud y a la vez proteger el sistema.

“Es lamentable que se esté dando un mal uso de la tutela, cuando, por ejemplo, se buscan frenar o revertir las decisiones de fondo que adopta la Supersalud, (...) pero que puede haber detrás de un juez o un magistrado que frena la protección de la vida de más de un millón de colombianos que están en una EPS padeciendo la inclemencia de no tener red, de no prestar servicios, de no pagar oportunamente a los médicos en un fenómeno que hemos visto en todo el país”, explicó.

El Supersalud además expresó su preocupación por las EPS que tienen un gran déficit patrimonial, incrementando las tutelas lo que congestiona la justicia, porque sus afiliados se ven obligados a recurrir a este mecanismo para obtener su derecho a la salud.

“Las decisiones de liquidación sobre EPS que se han adoptado durante su gestión van a repercutir en una reducción de las tutelas por parte de los usuarios de la salud”, manifestó.

Aseguró que se tiene que hablar del mito de la especialidad que hace que sea urgente la capacitación del sistema judicial.

“Cualquier ciudadano tiene derecho a que el juez conozca de sus problemas el daño que le están causando y que actúe sobre él pero estamos urgidos de capacitar a nuestros jueces y magistrados sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud y el famoso sistema de salud que tenemos en Colombia”, recalcó.