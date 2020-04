Tapabocas y guantes no remplazan el lavado de manos: infectólogo

“Muchas veces la gente piensa que con el uso de guantes no se infectan. El punto importante es lavarse las manos; a veces el uso de guantes da la sensación de que no me contamino y no es así”, añadió.

Hipertensos y diabéticos

Frente a las personas hipertensas y diabéticas, aclaró que no es que tengan mayor riesgo de contagio, porque este “es igual para todos. Pero quienes tienen ciertas enfermedades tienen mayor riesgo de complicación si se contagian, eso es lo que pasa”.

Para las personas que no pueden quedarse aisladas en sus casas por cuenta de su trabajo, “la recomendación es que cuando alguno de los miembros de la familia sale, lo clave es que cumpla estrictamente las medidas en la calle y transporte público y se bañe con frecuencia las manos”.

Insistió en que “no se nos debe olvidar que el agua con jabón es suficiente para contener el virus, no hay necesidad de desinfectantes sofisticados”.

Frente a la posible prolongación de la cuarentena, señaló que esto dependente de la evolución de la pandemia y de varios análisis que se deben realizar a las medidas aplicadas hasta ahora por el Gobierno, por lo que consideró prematuro decir si es pertinente alargar o no el tiempo de aislamiento.

“Yo creo que hasta ahora estamos terminando de recolectar información. Lo clave es que hay varias medidas que se han tomado y su impacto no es inmediato; el impacto de la cuarentena se ve después de los 15 días. Antes es prematuro saber si tuvo o no impacto en la curva", señaló Álvarez.

Añadió que "la otra variable es "¿qué tanto podemos expandir nuestra capacidad hospitalaria y como es el comportamiento en cada una de las regiones?".

Finalmente, añadió que “en el tema de respiradores el gran problema es que estamos compitiendo con países que también los necesita, no tenemos producción propia . De hecho, en países desarrollados hemos visto que a pesar de contar con los recursos están colapsado”.