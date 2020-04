“Nosotros estábamos relativamente tranquilos porque creímos que la empresa iba a atender las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de no realizar más viajes. Sin embargo, llegaron pasajeros y comenzamos un nuevo trayecto con turistas estadounidenses, australianos y neozelandeses (...) fue el 22 marzo cuando registramos el primer caso con fiebre y decidimos aislar a todos los pasajeros en sus cabinas”, relató Usme.

La embarcación intentó conseguir permisos portuarios para desembarcar tanto en Islas Malvinas como en Argentina, sin conseguirlo. Por esta razón decidieron acerarse a Montevideo (Uruguay) en busca de asistencia pues comenzaban a aumentar los casos y la situación empezaba a complicarse, según cuenta el doctor Usme, cuando se registraron los primeros pacientes con neumonía.

“Allí en Montevideo al principio no se pudieron bajar los pasajeros pero nos asistieron; logramos desembarcar un pasajero el 31 de marzo tras complicarse su situación. Luego comencé a sentir fiebre y seguí dando instrucciones en mi aislamiento a unos médicos venezolanos radicados en Uruguay que me apoyaron mientras yo continuaba en aislamiento. Sin embargo, me tuvieron que desembarcar el 10 de abril tras sufrir complicaciones y ahí fue que estuve en el Casmu hasta el 15 de abril, cuando logré regresar al barco muy recuperado”, contó a RCN Radio.