Traslado de pruebas de Covid a otras ciudades genera demoras en resultados: EPS

Las EPS del régimen subsidiado confirmaron que el principal retraso de los resultados de las pruebas de coronavirus se debe al traslado que tienen que hacer de las muestras a laboratorios en otras ciudades.

La directora del gremio, Elisa Torrenegra, afirmó que el no contar con los laboratorios suficientes para evaluar la gran cantidad de pruebas que diariamente se están tomando, ha hecho que se aumenten las quejas por las demoras en la toma de las pruebas.

“Nosotros estamos revisando cada uno de los momentos de los procesos para ir corrigiendo cada días; sin embargo, hemos encontrado que hay once departamentos que tienen un laboratorio con pruebas PCR, por lo que no hay la capacidad a pesar de los muchos esfuerzos que se hagan por cumplir, pero humanamente no es posible”, indicó.

Lea además: Dos proyectos de vacunas contra coronavirus "producen respuesta inmunitaria"

Dijo que hay laboratorios que están cumpliendo con los tiempos, pero el resto tienen tiempos inmanejables de hasta 20 días de espera que se suman al transporte de las muestras.

“Estamos teniendo dificultades en el transporte de las muestras hacia los laboratorios de una mayor capacidad, y que nosotros hemos denominado viajar la muestra, pues son muchos los problemas”, afirmó.

Ratificó que entiende los reclamos de los mandatarios locales y de la comunidad, pero es el momento de trabajar unidos, porque la capacidad de atención ha sido muy superior.

“Estamos trabajando para mejorar los tiempos de hacer la prueba y que tengan lo más rápido posible su resultado. Creemos que el sistema de antígenos lo podemos lograr, porque el resultado será casi que inmediato y eso permitirá tener una mayor detección de la enfermedad”, resaltó.

Lea también: Humo del vapeadores y cigarrillo son fuente de contagio de Covid-19

La directora del gremio de las EPS del régimen subsidiado señaló que se está trabajado para superar estos problemas y así seguir realizando una toma masiva de pruebas con un resultado oportuno, el cual se podrá tener con las pruebas con antígeno que garantizan una mayor rapidez del resultado.

Destacó que se trabaja con el personal de salud para mejorar este tema de las pruebas de coronavirus, al considerar que es muy importante para tener un mayor diagnóstico de la enfermedad.