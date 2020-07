Transmisión aérea de coronavirus podría generarse en espacios cerrados: Carlos Álvarez

El coordinador en Colombia de los estudios de la COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), el epidemiólogo Carlos Álvarez, destacó que hoy más que nunca se debe respetar el distanciamiento social luego que la entidad a la que representa reconociera que "surgen pruebas" de transmisión por el aire de COVID-19.

El estudio adelantado por un grupo de 239 científicos internacionales alertó al mundo sobre esta posible forma de contagio.

“Van saliendo informaciones que debemos irnos ajustando a ella, pero no podemos perder el foco. Este es virus respiratorio que se trasmite por vía respiratoria, es por eso que cuando uno habla puede estar botando unas gotitas hasta uno y dos metros de distancia y por eso la importancia del distanciamiento físico”, manifestó.

El experto dijo que es importante evitar las fuentes de contagio las cuales están relacionadas la boca, la nariz y los ojos.

“A pesar que me ponga tapabocas pero no tengo el distanciamiento físico, podría estar eliminando estas gotitas que fácilmente me podrían caer en las conjuntivas, la boca o la nariz, porque si me cae en la cara el virus no entra en la piel; pero si me paso la mano y la pongo en la boca, es si es una fuente de contagio”, advirtió.

Álvarez dijo que la otra forma es cuando la persona se toca toca la nariz o la boca y luego toco una superficie. Eso se llama trasmitir por contacto y por eso la importancia de lavarnos la mano.

Resaltó que los estudios ahora están enfocados en un contagio por aerosoles, una situación que se podría presentar en espacios cerrados.

“Eso puede ser una forma de trasmisión. En los espacios cerrados donde no hay aire y no se tiene el distanciamiento físico se tiene una alta posibilidad de contagios, eso nos pasa en los hospitales”, manifestó.

El epidemiólogo subrayó que en los espacios al aire libre el nivel de contagios es menor.

“Pero si alguien paso y tocio en un parque las posibilidades es menor de infectarme, pero es una discusión científica que dice potencialmente por lo que es importante tomar medidas preventivas”, puntualizó.