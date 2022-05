"Un solo caso de viruela del mono en un país no endémico es considerado un brote", OMS

La aparición repentina de casos simultáneos de la viruela del mono en países donde esta enfermedad no es endémica indica que es probable que hubiera contagios que no se detectaron durante algún tiempo, así como situaciones que amplificaron su propagación, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En estas circunstancias "un solo caso de la viruela del mono en un país no endémico es considerado un brote", recalcó la entidad sanitaria, que sigue sin encontrar relación entre los casos notificados y viajes a áreas donde la enfermedad está presente, lo que es inusual.



Los casos han sido reportados principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres, confirmó.

Por ello, recomendó a los países que se ofrezca información exacta a quienes pueden haber estado más expuestos y que se tomen medidas para detener la propagación en los grupos de riesgo.



Asimismo, la OMS insistió en la importancia de proteger adecuadamente a los trabajadores sanitarios de primera línea.



Hasta el pasado día 26, la organización fue notificada de 257 casos confirmados en laboratorio y de 120 casos sospechosos, pero no se ha informado de ninguna muerte.