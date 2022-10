Un virus de los gatos podría infectar a los seres humanos ¿Qué tan grave es?

Después del COVID-19, los investigadores y especialistas se encuentran en alerta por cualquier otra enfermedad que se pueda propagar en el mundo. Ante esto, un estudio encendió las alarmas de la comunidad científica, al conocerse que una enfermedad de los gatos podría infectar a los humanos.

Recientemente, la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' publicó un estudio de El Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh en el que se encontró que, el morbillivirus felino, o FeMV puede utilizar un mecanismo similar al que utiliza el sarampión, perteneciente a la familia de los morbillivirus .

De igual manera, esta enfermedad tiene algunas variantes extrañas, pues se propaga de un cuerpo a otro por medio de la orina al que la enfermedad que se encuentra en los murciélagos, virus zoonótico Nipah perteneciente a la familia de los henipavirus, el cual es causante de varios brotes en el año, en el sudeste asiático.

El FeMV hace que los gatos, domésticos o callejeros, tengan infecciones orinarías, y esta se pueda convertir en una enfermedad renal y crónica.

Los investigadores revelaron que, “es importante comprender los patógenos de los animales porque pueden convertirse en patógenos de las personas. Aprender sobre los virus que infectan a los gatos no solo es importante para reducir las tasas de insuficiencia renal en nuestras mascotas, sino que también nos ayuda a comprender algo nuevo sobre las enfermedades infecciosas emergentes y cómo pueden propagarse entre diferentes especies animales".

Los miembros de la familia de los morbillivirus se propagan al unirse a una proteína llamada CD150, mismo receptor que tiene el sarampión; es por esto que, las personas que están vacunadas contra esta enfermedad pueden estar protegidas ante el virus que se podría transmitir desde los gatos.

Sin embargo, este hecho podría tener consecuencias, pues las personas que no tengan la vacuna pueden corren el riesgo de que el FeMV salte a ellos y los contagie.

La investigación encontró que este tipo de virus se transmite por medio de unas enzimas llamadas catepsinas, las cuales son usadas por los henipavirus , pero no tienen relación con los morbilivirus, lo cual mantiene la hipótesis de que el FeMV es una evolución entre las dos familias de virus.