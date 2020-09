Vacuna rusa contra Covid-19 presentó efectos secundarios en 14% de tratados

No obstante, a principios de agosto la revista médica británica "The Lancet" publicó un estudio que indicaba que los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la vacuna no habían arrojado efectos adversos, además de destacar que la Sputnik V generaba anticuerpos contra el coronavirus.

Rusia está reclutando a 40.000 voluntarios para la tercera fase de análisis clínicos de Sputnik V, cuyos resultados se conocerán en octubre-noviembre, tras lo que la vacuna rusa sería suministrada a la población local y extranjera.