Víctor Escobar celebró decisión de juez de permitir eutanasia a Martha Sepúlveda

Víctor Escobar, a quien su EPS Coomeva le impugnó un fallo en el que se le había ordenado adelantar, acompañar y garantizar el proceso de eutanasia, señaló sentirse alegre por Martha Sepúlveda, a quien un juez de Medellín ordenó al Instituto Colombiano del Dolor realizarle el procedimiento de eutanasia.

Cabe recordar que Sepúlveda también le había sido cancelada la eutanasia, a pesar que en un principio había sido autorizada.

Víctor, quien padece de Epoc, indicó que sigue a la espera que el Tribunal Superior de Cali falle a su favor en segunda instancia, la tutela que interpuso para morir dignamente y pidió respeto por las decisiones judiciales.

“Cuanto me alegra por ella que llegue el momento de un buen descanso, le ruego a la EPS de la señora Martha no dilatar más este proceso y respetar la decisión del juzgado, también pido a las EPS que por favor no dilaten los procesos de eutanasia para los pacientes que somos pacientes degenerativos y que logremos llegar a tener una muerte digna”, expresó.

Actualmente, el Comité Científico de la Clínica Imbanaco, que analiza el caso de Víctor, le negó por segunda vez la eutanasia, asegurando que tenía expectativas de vida a través de tratamientos paliativos, por lo que un neumólogo le envió enfermería 24/7, además de una bomba de alimentación y aspirado, lo que él considera un poco tarde, pues dice seguir firme en su decisión de morir dignamente, pues cada día hay un deterioro físico y emocional en él.

Por su parte, el abogado del paciente anunció acciones judiciales por este caso.

Para este paciente degenerativo, "aunque no se trata de una competencia de quién muere primero, sí lo es para demostrar que una vez más triunfa la decisión de las personas a elegir morir dignamente".