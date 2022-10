Viruela del mono: Experto advierte que ya tiene una transmisión comunitaria en Colombia

El médico infectólogo, Carlos Álvarez, quien lidera los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la covid-19 en Colombia, afirmó que el aumento de los contagios de la viruela del mono en el país, los cuales llegan a 2.453 casos nuevos (2.408 son hombres, 45 mujeres, y 48 menores de 10 a 19 años de edad), representa una transmisión comunitaria.

El experto indicó que, aunque no se ha presentado ninguna víctima por la enfermedad, no se puede olvidar que la trasmisión está siendo más frecuente, no solo en hombres, sino que también en mujeres y menores de edad, donde se desconoce la fuente de contagio.

“Los casos de viruela Símica en Colombia siguen aumentando, sin embargo, hay que tener presente que en las últimas dos semanas se han reportado menos casos por semana epidemiológica”, indicó.

Agregó que en estos momentos no se puede bajar la guardia, teniendo en cuenta que la forma de contagios ha cambiado.

“Desafortunadamente este virus ya tiene una transmisión comunitaria en el país, especialmente en las grandes capitales, ya está circulando entre personas que no necesariamente han tenido contacto con extranjeros o que hayan viajado al país, sino que directamente se está transmitiendo dentro de las mismas ciudades”, sostuvo.

Apuntó que es necesario hacer un llamado de atención a los colombianos para no olvidar que esta es una infección que puede afectar tanto a hombres y mujeres especialmente menores de 45 años de edad.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que en el país se tiene 898 casos activos, donde 34 personas están hospitalizadas recibiendo atención médica por la afectación en su estado de salud al tener enfermedades de base.

En el informe se conoció que en la población de 0 a 9 años se tienen tres casos de niñas afectadas con la enfermedad.

Mientras que de 20 a 29 se tienen 936 contagios, de 30 a 39 el reporte es de 1062 personas afectadas. La entidad señaló que fueron analizadas 4.787 muestras, de este total, 1.298 casos están descartados, además, se pudo establecer que 1.818 casos son de fuentes desconocidas, importados 53, relacionado con fuente desconocida 297, en estudio 212 y relacionados con la importación 73.

Los casos hasta el momento han sido reportados en Bogotá (1.467), Antioquia (581), Cali (141) Santander (51), Cundinamarca (46), Tolima (35), Barranquilla y Risaralda (19) y Meta y Valle del Cauca (14).

Los casos nuevos reportados en este nuevo informe se concentraron en Antioquia, Bogotá, Cali, Cundinamarca, Santander, Barranquilla, La Guajira y Meta. El informe notificó que en el país se han recuperado 1.555 personas.

El Ministerio de Salud señaló que los contagios se pueden presentar por vía directa, como besarse, abrazarse, lamerse, tener contacto cara a cara, darse caricias generalizadas piel a piel o tocar y rozar las lesiones del enfermo.

Mientras que por vía indirecta se podrían presentar contagios cuando se tocan o se comparten elementos personales como celular, ropa, sábanas, vapeadores, cigarrillos, copas, bebidas, toallas, cubiertos, cepillos y cualquier otro elemento o superficie que pueda haber estado en contacto con las lesiones de la piel de una persona enferma.