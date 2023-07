Vitíligio: medicamentos biológicos y no biológicos podrían ayudar a tratar la enfermedad

El médico Héctor José Castellanos, dermatólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, afirmó que el uso de medicamentos biológicos y no biológicos podrían disminuir los impactos del vitíligo.

Esta es una enfermedad cutánea crónica que consiste en la despigmentación de la piel y se hace notoria con la aparición de máculas (manchas) blancas que afectan cualquier parte de la superficie cutánea e incluso, en algunos casos, los labios.

“Suele verse aparecer con más intensidad en zonas, por ejemplo, de presión o roce constante como pliegues de axilas o inguinales o en las manos y después de que la persona se quema con el sol en áreas expuestas o por traumas como heridas o cirugía”, indicó.

Destacó que aunque esta es una enfermedad que no tiene una causa establecida, debe tener un adecuado tratamiento para evitar disminuir el impacto que pueda generar en la piel.

“Aunque no se ha podido descubrir a ciencia cierta la causa de la enfermedad, existen varias teorías que aseguran que su origen es de naturaleza autoinmune al tratarse de una autoagresión a los melanocitos, células encargadas de sintetizar y distribuir la melanina en la piel”, sostuvo.

Señaló que aunque el vitíligo no afecta la salud corporal, ni la funcionalidad del organismo, suele generar una afectación psicológica importante relacionada con la estigmatización, por lo cual los pacientes pueden sufrir depresión y disminución de la autoestima debido a la enfermedad.

“Esta enfermedad se caracteriza por presentar lo que se denomina el fenómeno de Koebner, que consiste en que la piel que se traumatiza puede generar la aparición de la lesión”, apuntó.

Las manchas del vitíligo tienen una extensión muy variable y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Aunque el curso de la enfermedad es impredecible, se describen formas clínicas que van desde las manchas localizadas en una sola región del cuerpo, que tiende a ser muy limitada, o las formas unilaterales muy persistentes que afectan un solo lado del cuerpo, hasta formas más generalizadas en las que se ve comprometido todo el cuerpo, estas últimas son formas severas y más resistentes a los tratamientos actuales.

“Dependiendo del área afectada se puede tratar con cremas tópicas, como los corticoides o algunos medicamentos tópicos inmunomoduladores, o corticoides sistémicos, una terapia muy usada es la exposición controlada a fuentes de luz ultravioleta con o sin medicamentos que potencien esa luz, en tratamientos que abarcan varios meses”, sostuvo.

Resaltó que el vitíligo no es curable en términos de desaparición y no existe un tratamiento cien por ciento efectivo, sin embargo se cuentan con tratamientos que pueden evitar un mayor impacto en la piel.

“La activa investigación sobre las vías inmunes e inflamatorias que llevan a la aparición de las lesiones clínicas hace que existan varios medicamentos biológicos o no biológicos que pueden ser una promesa de mejoría de los pacientes con vitíligo”, indicó.

Agregó que los tratamientos con mejor evidencia van encaminados a estimular la repigmentación a partir de la piel sana alrededor de las manchas o en los anexos (pelos, glándulas sebáceas) de la piel afectada, que sobreviven en esas estructuras.

Añadió que aunque la enfermedad no compromete el funcionamiento normal del cuerpo, las manchas no duelen, ni pican, es decir que no generan molestia física aparente.

Las personas con vitíligo son mucho más sensibles a las quemaduras producidas por el sol, e incluso tienen más riesgo a padecer cáncer de piel, por lo cual es importante consultar al especialista, iniciar un tratamiento adecuado, y seguir las recomendaciones.