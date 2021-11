Voces a favor y en contra de la exigencia del carné de vacunación para eventos masivos

Mientras que algunas organizaciones médicas aplaudieron la iniciativa del Gobierno Nacional de exigir el carné de vacunación para los eventos masivos públicos y privados; otros la rechazan y afirman que es una medida inconstitucional porque viola la privacidad de la historia clínica.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana, destacó que se tenga en cuenta el bien común y no el individual en el actual momento de la pandemia.

“Si bien es importante tener en cuenta la individualidad de cada uno de los colombianos, en este momento se está hablando del bien común y la colectividad y está va a estar siempre encima del bien individual”, dijo.

Por su parte el presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Jorge Enciso, aseguró que es excelente esta idea del carné de vacunación porque permitirá proteger a un mayor número de personas.

“Es excelente que se le exija el carné de vacunación, a todos aquellos que quieran ingresar a bares, restaurantes, estadios, y eventos culturales”, sostuvo.

Apuntó que las personas son libres de decidir vacunarse o no, pero no se puede poner en riesgo a la población que sí lo está.

“Quien no se quiera vacunar está en la libertad de no vacunarse pero no podrá entrar a estos establecimientos, donde la gente que si se vacunó corre riesgos de ser contagiadas”, señaló.

Por su parte el director de la Organización Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, criticó esta medida del Gobierno Nacional al señalar que es inconstitucional.

“Exigir que el carné de vacunación sea obligatorio para ingresar a sitios a públicos es una medida que va en contravía de la autonomía de los pacientes, las personas tienen derecho a exigir sobre su cuerpo y a la privacidad de la historia clínica y el carné hace parte de su historia clínica”, resaltó.

Subrayó que los pacientes son los únicos que deben conocer de su historia clínica y tienen derecho a la confidencialidad.

“Los pacientes son los únicos dueños de su historia clínica y tienen derecho a la reserva legal de la información, los sitios públicos como se definen; teniendo en cuenta las personas que viajan en el metro o en el transporte masivo a ellos se les va exigir el carné, como también en otros sitios públicos donde se tienen aglomeraciones como las plazas de mercado, eso nos preguntamos porque no es correcto”, subrayó.

A su vez el abogado experto en temas de derecho de la salud e integrante del Colectivo de Salud, Derecho y Políticas Públicas, Daniel Figueredo De Pérez, afirmó que no entiende porque el Gobierno quiere exigir certificados de vacunación para ingreso a sitios públicos independientemente de la naturaleza de estos.

“Cual es la necesidad, el Gobierno ya superó los problemas de disponibilidad de las vacunas, las barreras geográficas y económicas que le impiden a la gente acceder a las dosis, se ha logrado superar la cultura laboral abusiva que no le permite a los personas ir a una cita médica”, dijo.

Destacó que le preocupa la autonomía de los pacientes como principio bioético.

“La autonomía de los pacientes es fundamental como un principio bioético los cuales se borraron de un plumazo, donde están la observación general número 14, de la ley 1751 artículo 10 literal D”, señaló.