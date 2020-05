ABC de Google Lens, la opción para digitalizar un documento físico

Actualmente miles de personas permanecen en sus casas realizando teletrabajo o estudiando online. Por este motivo la tecnología es su principal aliada, para poder cumplir con más agilidad y eficiencia en cada tarea que día a día deben realizar.

En este sentido, la plataforma de Google Lens es una alternativa muy útil para capturar y digitalizar rápidamente fragmentos de texto que están en un documento físico.

Lea acá: Japón pide a sus ciudadanos no viajar a Colombia

Gracias a esta tecnología la cámara de un smartphone se convierte en un portente escáner capaz de convertir un texto escrito, a mano si es el caso, en información digital que se puede manipular desde el teléfono o un pc.

De interés: Investigan la que sería la primera muerte por picadura del avispón asesino

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3