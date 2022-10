Ahora Snapchat enseñará cómo realizar reanimación cardiopulmonar

Con motivo del Día Mundial de Reiniciar un Corazón, que se celebra cada 16 de octubre, la aplicación Snapchat se asoció con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y la agencia de tecnología social Gospooky para crear una nueva experiencia de realidad aumentada que muestra los pasos básicos para realizar reanimación cardiopulmonar.

Y es que cifras de la Cruz Roja indican que siete de cada diez paros cardíacos se producen delante de transeúntes, pero menos del 20%, no profesionales sanitarios, acaban prestando primeros auxilios.

Durante un paro cardíaco, el corazón no puede bombear sangre al resto del cuerpo, incluidos el cerebro y los pulmones. La muerte puede producirse en minutos si no se actúa de inmediato. La reanimación cardiopulmonar, o RCP, está diseñada para ayudar a alguien que no responde y no respira con normalidad mediante compresiones torácicas que imitan el bombeo del corazón.

Estas compresiones ayudan a que la sangre fluya por todo el cuerpo y pueden ser vitales para mantener a alguien con vida hasta que lleguen los Servicios Médicos de Emergencia.

¿Cómo funciona?

La nueva lente, lanzada a nivel mundial, utiliza la tecnología líder de Realidad Aumentada de Snapchat para ir más allá de la lectura de las técnicas y mostrar en un ejemplo real cómo realizar los procedimientos que pueden salvar vidas. Su objetivo es enseñar a los usuarios de redes sociales los pasos que deben seguir en caso de encontrarse en una situación de emergencia

Al abrir la lente mediante el Snapcode o a través del carrusel de Snapchat, la lente simula una persona herida/enferma de tamaño natural y la coloca en el espacio en el que se encuentra el usuario. A continuación los pasos fundamentales de la reanimación cardiopulmonar que se mostrarán en Snapchat:

Comprobación de la capacidad de respuesta Comprobación de la respiración Pedir ayuda Compresiones de pecho Realización de respiraciones de rescate Uso del desfibrilador externo automático

Al mismo tiempo, se enseñan elementos como la frecuencia y la velocidad de las compresiones, y las preguntas de opción múltiple ayudan a aclarar cada paso. Aunque la app no es un sustituto de la formación formal en RCP, la iniciativa pretende educar sobre los pasos básicos y la importancia de la RCP, y aumentar la confianza y la disposición a actuar en una situación de este tipo.