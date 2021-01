Alertan fraudes con vacunas falsas contra la covid a través de internet

Actualmente hay varios países del mundo que ya han iniciado con el proceso de vacunación contra el covid-19 ya inició, pese a que esta situación representa una luz de esperanza para superar la pandemia la población, la vacuna también se ha convertido en un recurso útil para los ciberdelincuentes.

Ahora los criminales están creando nuevos ataques para aprovechar el interés de las personas, para generar engaños sobre vacunas falsas que se podrían obtener a cambio de dinero u información personal.

Cabe recalcar que en las últimas semanas en FBI lanzó una advertencia ante el incremento de usuarios de internet que fueron estafados, mediante engaños relacionados con vacunas contra el Covid-19. Para ese momento la entidad aseguró que habían detectado una serie de correos electrónicos en los que se ofrecía un supuesto acceso rápido a vacuna y sin necesidad una aprobación por parte de las autoridades.

Ante esta situación, compañías como Sophos, empresa especializada en ciberseguridad, han lanzado una serie de recomendaciones para que los usuarios no caigan en los fraudes relacionados con la vacuna contra el covid-19.

Revise en detalle los correos o sitios web sospechosos

Generalmente los correos falsos quedan en evidencia gracias a sus fallas de ortografía o errores de redacción muy evidentes. En algunos casos los mails intentan suplantar la identidad de entidades reconocidas, como Organización Mundial de la Salud (OMS), por esta razón es importante consultar la página oficial de la marca que aparece en el correo y también investigar en internet la información que suministra dicho mail.

En algunos casos se usa el nombre de una marca o entidad reconocida para darle mayor veracidad al engaño, y así robar datos de los usuarios.

Tenga en cuenta que si el enlace contenido en el correo electrónico es un HTTP y no un HTTPS, esto señala que no cuenta con el certificado de seguridad y por lo tanto se trata de una página que puede tener programas maliciosos.

No descargue archivos que no ha solicitado

Si usted recibe un correo electrónico con archivos adjuntos que tú no solicitó, es mejor que no los descargue. Generalmente estos archivos contienen códigos maliciosos. Si un correo es sospechoso, es mejor no abrir el enlace ni los documentos adjuntos.

Lo más recomendable es ponerse en contacto directo con la empresa o el servicio que supuestamente le envió dicho mail, use siempre los canales oficiales de atención al cliente.

No debe pagar por la vacuna

Siempre se debe tener presente que hasta el momento no hay ninguna empresa u entidad autorizada para vender la vacunas contra el Covid-19 en Colombia, por lo tanto cualquier oferta sobre la venta de este medicamento es una estafa.

Cabe recalcar que de acuerdo con el plan del Ministerio de Salud, la vacunación de la población en Colombia se realizará en cinco etapas, dándole prioridad a los trabajadores de la salud de primera línea y a los adultos mayores de 80 años.

No comparta información personal

Generalmente los estafadores crean engaños para obtener datos personales e información bancaria de sus víctimas, por esta razón es importante sospechar de cualquier comunicación que solicite información sensible, como claves o números de tarjetas de crédito.

Siempre use diferentes contraseñas

Es recomendable manejar varias contraseñas para acceder a diferentes servicios, pues en caso de que un cibercriminal llegue a robar una de sus claves, esta persona no logrará acceder a todas las plataformas que maneja el usuario.