Among Us y los tips para ser el mejor en el nuevo juego de moda

Después del éxito que ha sido 'Fall Guys', Among Us aparece como un título que promete convertirse en el nuevo juego de moda. Se trata de un multijugador online que ofrece partidas de 4 a 10 participantes, en donde el objetivo es preparar una nave espacial para abandonar el planeta.

No obstante, la situación no será tan sencilla, porque uno o más de los jugadores tendrán serán impostores infiltrados en la tripulación y su misión es acabar con todos para evitar su escape. Por lo tanto, durante cada partida se producirá una carrera contra reloj en donde un grupo tratará de reparar la nave antes de que los asesinos acaben con todos.

Cabe señalar que este título no es un nuevo lanzamiento de algún estudio indie, el juego fue salió al mercado en noviembre de 2018 y ahora se convirtió en un fenómeno popular entre los fanáticos de los videojuegos gracias a los youtubers y otros influencers, que han creado contenido sobre Among Us.

Cómo descargar Among Us

Actualmente este título está disponible para jugar para computador y dispositivos móviles, quienes deseen jugarlo en su PC tendrán que adquirir el título a través de 'Steam'.

Para ello solo deben ingresar al sitio oficial de 'Steam', buscar Among y realizar la compra del juego. Después de comprar el juego solo hay que descargar el título e instalarlo en el equipo. De hecho, en este momento el título ofrece varios mapas y temas estéticos para cambiar la apariencia de los personajes.

De igual manera, los usuarios de dispositivos Android solo deben ir a la Play Store y descargar Among Us de manera gratuita. La versión para móviles ofrece partidas online fluidas y con jugabilidad funcional.