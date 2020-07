Anonymous pide a internautas borrar TikTok ¿Por qué?

Recientemente, Anonymous, grupo de hackers y ciberactivistas, compartió un mensaje en Twitter en advirtió a los usuarios de Tik Tok que borren la aplicación de su teléfono para así proteger su privacidad y seguridad.

De acuerdo con el mensaje publicado en la cuenta de Twitter @YourAnonCentral, Anonymous proponen a los usuarios a borrar TikTok porque es un malware del gobierno chino que está siendo usado para enorme operación de espionaje masivo.

“Eliminen Tik Tok ahora. Si conoce a alguien que lo está usando, explícales que es esencialmente malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo”. Indicó el trino emitido por Anonymous, que está acompañado por una captura de pantalla de una publicación de Reddit en donde el grupo explica haber realizado un proceso de ingeniería inversa para descubrir el malware en la popular app.

