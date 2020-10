Apex Legends Temporada 7: conozca las novedades y la fecha de lanzamiento

Respawn anunció las algunas de las novedades que llegarán para la séptima temporada Apex Legends, la cual presenta un nuevo mapa llamado 'Olympus', pensado para sostener combates en las alturas, junto al 'Trident', el primer vehículo del videojuego.

De acuerdo con los desarrolladores del shooter multijugador, el territorio de 'Olympus' aparece luego de que las 'leyendas' (personajes protagonistas del juego) lograran escapar del 'Fin del Mundo' abordo de una nave de transporte que los llevo a una nueva tierra.

Próximamente los jugadores tendrán la oportunidad de poner a prueba las habilidades de su leyenda en un escenario diferente al de 'Las Tierras Salvajes', ahora los combates se darán en una nueva y peligrosa ciudad en las nubes que goza de un paisaje exuberante y un trasfondo industrial.

De igual manera, de este territorio aparecerá la nueva leyenda que protagoniza la la séptima temporada de este juego. Se trata de 'Horizon', una joven astrofísica que usa sus conocimientos para controlar la gravedad y también cuenta con minirobot para enfrentar a sus enemigos.

Nearly a century ago, Dr. Mary Somers was hired to solve a cataclysmic energy crisis. Her search for answers would take her to the edge of the universe. Before Mary left Olympus, she promised her son she’d return. But was it a promise she’d be able to keep? pic.twitter.com/6JbzHLVqcf