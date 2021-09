Apple estaría planeando un cambio completo para el iPhone 14

Informantes aseguran que el iPhone 14 llegará con un “rediseño completo” y que este cambio por la se dio gracias a que la última entrega no presentó muchos detalles. No obstante, la noticia no fue muy puntual en cuanto a el enfoque de los nuevos conceptos, según lo que dijo Mark Gurman en la más reciente edición Power On.

Pero por la reacción de los fanáticos fieles a Apple todo apuntaría a que la apariencia del teléfono sería el punto a mejorar por la compañía.

Incluso no hace mucho, Ming-Chi Kuo una de las fuentes que más acierta en cuanto a información filtrada de esta marca, había adelantado proyectó de que este modelo por fin podría eliminar por completo el notch de la pantalla (la parte negra que se ubica en la parte superior). Por lo tanto, los cambios podrían llegar por el lado de la pantalla