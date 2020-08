Apple prohibió acceso a herramientas de desarrollo de juegos al editor de Fortnite

Apple dijo que se atiene a su decisión de vedar al creador de Fortnite el acceso a herramientas de desarrolladores que se necesitan para actualizar los juegos en los dispositivos móviles del gigante tecnológico estadounidense.

La suspensión de Epic Games del programa de desarrolladores del sistema operativo iOS ocurre solo días después de que una corte estadounidense rechazara la petición del editor de juegos para devolver a su producto estrella Fortnite a la App Store de Apple.

La sentencia en contra de Epic marcó la apertura de una batalla centrada en la discusión sobre si el duro control que Apple ejerce sobre su tienda de aplicaciones, donde cobra una comisión de 30 % en los ingresos, califica como una práctica monopolista.

Epic Games ha anunciado que los usuarios que utilizan iPhone, iPad y Mac, no tendrán acceso a la serie de contenidos nuevos que llegarán con la cuarta temporada de Fortnite. Según la desarrolladora del popular juego, esta medida se tomó a causa del conflicto legal que marca tiene con Apple y por ello el juego no recibirá actualizaciones desde la App Store.

“Apple está bloqueando las actualizaciones de Fortnite y las nuevas instalaciones en la App Store, y ha dicho que terminarán nuestra capacidad de desarrollar Fortnite para dispositivos Apple. Como resultado, la actualización del Capítulo 2 - Temporada 4 (v14.00) no estará disponible en iOS y macOS este 27 de agosto”, indicó Epic Games en una publicación realizada en el sitio oficial de la marca en su web oficial.

Finalmente, Epic Games ha usado las redes sociales y el #FreeFortnite para lanzar anuncios contra Apple, prueba de ello fue la readaptación que los creadores de Fortnite le hicieron a un recordado comercial que Apple lanzó en 1984.