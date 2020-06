Apple rediseña la pantalla de inicio del iOS 14 y agrega nuevas funciones

Características adicionales de iOS 14

Translate se ha mejorado para traducir conversaciones de manera más rápida y cómoda. Ahora ofrece una traducción rápida de voz y texto entre 11 idiomas diferentes. Los usuarios también podrán usar la aplicación sin necesidad de tener conexión a internet.

Siri no solo ayuda a encontrar respuestas a través de Internet, ahora puede enviar mensajes de audio. El dictado del teclado se ejecuta en el dispositivo al dictar mensajes, notas, correo electrónico y más.

La aplicación 'Home' facilita aún más el control inteligente del hogar con nuevas sugerencias de automatización y controles expandidos en el 'Centro de control'.

Los AirPods ahora tienen la capacidad de cambiar entre dispositivos Apple con cambio automático de dispositivo. También se podrán aplicar filtros de audio direccionales y ajustar sutilmente las frecuencias que recibe cada oído, los sonidos se pueden colocar prácticamente en cualquier lugar, para así proporcionar una experiencia de escucha inmersiva.

Las llaves digitales para automóviles brindan a los usuarios una forma segura de usar iPhone o Apple Watch para desbloquear y encender su automóvil. Las llaves digitales del automóvil se pueden compartir fácilmente mediante Mensajes o deshabilitarse a través de iCloud si se pierde un dispositivo.

'Find My' ahora podrá ubicar dispositivos que no sean de Apple, gracias al nuevo programa de accesorios de red Find My. Esto permitirá a los clientes usar la aplicación Find My para localizar otros equipos que usan en su vida cotidiana. No obstante, la plataforma sigue usando un cifrado de extremo a extremo para proteger la privacidad del usuario.

Safari ofrecerá un informe de privacidad para que los usuarios puedan ver fácilmente qué rastreadores de sitios cruzados han sido bloqueados, monitoreo seguro de contraseñas para ayudar a los usuarios a detectar contraseñas guardadas que pueden haber estado involucradas en una violación de datos y traducción integrada para páginas web completas.

Health tiene nuevas opciones para controlar el sueño, comprender mejor los niveles de audio que pueden afectar la salud auditiva, y una nueva 'Lista de verificación de salud' para administrar las características de salud y seguridad.

Tenga en cuenta que de iOS 14 estará disponible para todos los usuarios que cuenten con un iPhone 6s y versiones posteriores. Sin embargo, Apple indicó que las funciones que ofrece esta actualización estarán sujetas a cambios según el país en donde esté el usuario.