Así será el Samsung Galaxy S20+ edición especial para fans del K-Pop

Usualmente los fabricantes de smartphones suelen lanzar al mercado una serie de ediciones especiales de sus equipos más populares, como una estrategia para aumentar ventas a partir de los gustos de sus consumidores. Ejemplo de ello es el último teléfono que presentó OPPO, el cual es una edición limitada basada en el popular anime 'Neon Genesis Evangelion'.

Marcas como Samsung también han usado esta táctica con sus equipos más populares, meses atrás los fans de Star Wars vieron en el mercado un un Galaxy Note 10 Plus edición 'Kylo Ren', principal villano de las últimas películas de la saga.

Ahora la prensa internacional ha reportado que la marca surcoreana está preparando un edición especial del Galaxy S20+, pensada para los fans del K-Pop y de la reconocida agrupación 'BTS'.

De acuerdo con informaciones publicadas por el medio coreano 'Hankyung', este nuevo teléfono llegaría al mercado el próximo 9 de julio, gracias a una alianza que la empresa surcoreana realizó con la cadena de medios francesa 'Fnac'. El medio asiático también indicó que el teléfono vendría acompañado con una edición especial de los audífonos inalámbricos 'Galaxy Bud+'.

A su turno, Max Weinbach, reconocido por filtrar novedades sobre los productos de Samsung, compartió en Twitter un par de imágenes que dejan en evidencia cómo sería la apariencia del Samsung Galaxy S20+ edición especial de BTS y de los auriculares Galaxy Bud+.

De acuerdo con las fotos, los audífonos y el teléfono son de color púrpura metalizado.

Remember how I was asking about that BTS logo yesterday? Well, it's because Samsung is releasing Galaxy Buds+ in partnership with BTS. This will likely launch with the Mirror Purple BTS phone. We found these images in the newest Galaxy Buds+ plugin from the Google Play Store. pic.twitter.com/LPw8kJTAoy