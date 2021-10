Ante los miles de eventos que quedaron retrasados por la pandemia, Tinder se le ha medido a presentar una opción para aquellos solteros que tienen invitaciones acumuladas para asistir a los matrimonios de sus colegas, pero que aún no tiene un acompañante para asistir a estos románticos eventos.

Ha sido a través de la opción 'Plus One' ('más uno' en inglés), en donde la aplicación de citas presenta en la sección de 'explorar' la oportunidad para que los usuarios busquen perfiles que se adapten a sus intereses, con la única intención de no asistir a un matrimonio solos.

En un comunicado, Tinder anunció que lanza la opción en alianza con la compañía de bodas WeddingWire, con la que esperan aumentar estas celebraciones en un 20% para el 2022, después del freno que la pandemia por el virus covi-19 que frenó significativamente estos eventos.

A su vez, la aplicación dio a conocer que tendrá a disposición de los usuarios una guía de etiqueta para ser un buen acompañante de bodas, pues según la plataforma, un tercio de los invitados tienen en cuenta los protocolos de salud y seguridad.

"La regla tradicional de traer una cita solo si estás en una relación comprometida no se ajusta a los hábitos de citas modernos", concluye la 'app' en el comunicado.