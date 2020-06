Con estas publicaciones, los internautas buscan solidarizarse y generar conciencia sobre los daños que causa el racismo en la sociedad, ya que es un problema que persiste en el mundo. Cientos de cuentas han utilizado esta imagen acompañada del hashtag correspondiente.

Sin embargo, el ‘Blackout Tuesday’ surgió como una idea de la industria musical para realizar un apagón completo de artistas, estrenos musicales y plataformas digitales, y así permitir que las voces de las protestas antirracistas tengan más fuerza en estos medios.

De igual forma, esta iniciativa busca destacar el trabajo, proyectos y personajes relevantes que han contribuido para acabar con el racismo. Como han explicado algunas personas en redes sociales, al publicar esta imagen totalmente negra, la idea es silenciar tus contenidos y permitir que se den a conocer los pensamientos de personas afrodescendientes.

“El ‘Blackout Tuesday’ NO significa simplemente publicar una imagen en negro y dejar las redes sociales por el día. Significa dejar de promocionar tus propias cosas durante 24 horas y, en cambio, amplificar las voces y proyectos de los creadores, escritores, directores, activistas y más personas negras”, afirmó el famoso escritor Rodney V. Smith.

