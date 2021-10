Buscan al participante 001 del 'Juego del Calamar' con peculiar broma

Toda una sensación ha sido la sería coreana, 'El Juego del Calamar', tanto así, que se ha creado un alto impacto social debido a su trama, y sus llamativos juegos infantiles que han sido toda una sensación en las redes sociales.

Tanto ha sido el auge, que muchos influencers se han dado a la tarea de hacer videos de imitaciones de cada una de las actividades que se allí se muestran, inclusive, el dueño de la línea telefónica que aparece en la cinta, ha tenido que soportar la infinidad de llamadas, por parte de curiosos que se han comunicado con la esperanza de saber algo más allá de lo que suceda en otras temporadas de esta exitosa serie.

Pero esto no ha sido lo único, ya que Facebook, Instagram y Twitter se han inundado de todo tipo de memes, en especial el de la muñeca que anuncia el cambio de luces en el primer juego que denominan 'Luz Roja, Luz Verde', y otras bromas en particular por la que han caído muchos internautas a cuentas del 'jugador 001' que es un anciano, y quienes no han tenido oportunidad de ver este estelar, han compartido dentro de sus perfiles personales, esta información que ha causado mucha gracia.

Y es que con mensajes como "Ayuda, este viejito está perdido por los lados del parque, si alguien ha visto su familia por favor avisar" o " Este señor se encuentra perdido por favor avisemos a las autoridades", y acompañado de una imagen del anciano agachado, han causado desolación; y la inocencia de las personas en especial de adultos mayores en diferentes grupos de estas redes, creando una cadena de solidaridad, en donde muchos de ellos inclusive se han unido en oración por este personaje de ficción.

Sin embargo, aunque esto ha causado muchas risas entre los comentarios, también hay personas inescrupulosas que buscan estafar a las personas, haciendo creer que tienen a la persona, y piden ayuda para su respectiva manutención, donde cabe aclarar que esto simplemente se debe a información falsa y bromas de las redes.

Oh Il-nam, cómo es conocido este personaje dentro del 'Juego del Calamar', hace una grandiosa actuación, siendo uno de los atractivos de la serie, con un alto porcentaje de influencia dentro de la misma.