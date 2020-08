Call of Duty ahora revive la Guerra Fría con Black Ops Cold War

Activision ha ratificado su intención de revitalizar algunas de las sagas más exitosas de la franquicia 'Call of Duty', hace unos meses la compañía lanzó un nuevo capítulo del arco 'Modern Warfare' y ahora la marca ha anunciado un nuevo título que hace parte de la trama 'Black Ops'.

La empresa presentó de manera oficial su Call of Duty: Black Ops Cold War, una entrega que nuevamente trasladará a los jugadores a los hechos que ocurrieron durante la 'Guerra Fría'. Este título sería un 'reboot' que retomaría los elementos más importantes de los orígenes de la exitosa saga Black Ops.

Treyarch y Raven Software son los estudios responsables del desarrollo, esto promete un título que tendrá gráficos de primer nivel y con las mecánicas más populares de las anteriores entregas de Call of Duty. No obstante, todas las dudas recaen sobre la trama que tendría este juego, pues los últimos títulos de la franquicia han pecado por tener unas campañas cortas y con una historia muy simple.

Cabe resaltar que el primer tráiler que ha lanzado Activision no ofrece detalles sobre la jugabilidad que tendría este título, en las imágenes solo aparecen un par de escenas que hacen parte de los eventos que ocurrieron durante la Guerra Fría. De igual manera, la marca confirmó que el próximo 26 de agosto se ofrecerán más detalles sobre Call of Duty: Black Ops Cold War.

De igual manera, la compañía ha indicó que llegarán novedades para Call of Duty: Warzone, el exitoso battle royale ha roto récords desde su lanzamiento.

Sin embargo, algunos rumores en foros y redes sociales apuntan a que el popular battle royale podría contar con un nuevo mapa que estaría ambientado con las armas y escenarios relacionados con la 'Guerra Fría' Sin embargo, aún no existe una confirmación oficial sobre las novedades que traerá esta entrega.