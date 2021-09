Desde que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción el pasado 19 de septiembre, día tras días los medios de comunicación y las agencias internacionales han seguido el avance, a veces lento y a veces rápido, de la lava que a su paso ya ha arrasado al menos 350 casas y dejado 6.000 damnificados.

Sin embargo, al margen de los números y el cubrimiento habitual ante la tragedia, un canal regional y de televisión pública se está robando los aplausos por cuenta de la tecnología con la que cada día cuenta los detalles, hasta los más mínimos, de lo que ocurre con el coloso, de la isla La Palma, en el archipiélago de Canarias, en España.

Se trata del canal Radio Televisión Canaria (RTVC), un medio de comunicación público de la comunidad autónoma de Canarias, que depende del Gobierno de la comunidad y cuya sede principal está en Santa Cruz de Tenerife.

El mismo que desde el pasado, 21 de septiembre, fijo un mensaje en su Twitter, que muestra las imágenes captadas, en vivo y en directo, del cráter del volcán.

Realidad aumentada

Que Radio Televisión Canaria sean uno de los primeros en informar, no es novedad. Finalmente, los medios locales y regionales conocen, como nadie, sus fuentes y su público. Sin embargo, lo que sí está haciendo mella en la audiencia, a través de las redes sociales, no solo de usuarios españoles sino de diferentes latitudes, es la manera como han echado mano de la tecnología no solo para registrar lo que está pasando sino para cumplir con una de las misiones de los medio se comunicación: educar.

Es por esto, que cualquiera hoy por hoy, gracias a su canal público, entiende cómo se forman los volcanes, qué pasa con las cenizas y, hasta, qué puede pasar cuando finalmente, la colada de lava llegue al mar.

La gran novedad no es otra que la utilización de la realidad aumentada, una tecnología que integra contenidos gráficos sobre una vista del mundo real.

Uno de los reportes, con esta tecnología, explica, por ejemplo, el avance de la lava en su camino hacia el océano.

"Saltaría por el acantilado de más de 100 metros de altura hasta caer al mar y cuando esto ocurre, en otras erupciones, sabemos que se produce un choque térmico muy notable, teniendo en cuenta los 1.100 grados que puede tener el material volcánico y el agua el mar que está a 23 grados. Ese contacto produce enromes nubes de vapor, es como si mezclamos aceite hirviendo con agua", dice Victorio Pérez, presentador del programa '1 hora menos', mientras se ve caer la lava en el océano sobre el que él está parado.

El reporte no termina ahí, ya que una vez se ve la caída de la lava al agua, la imagen se sumerge en el océano para mostrar los estragos que causará el material volcánico en la vida marina.

"Cuando la lava de un volcán entra en el océano los mas afectados son los organismo que viven prendidos al fondo marino y que no pueden moverse, fundamentalmente las algas y pequeños crustáceos. Todos morirán", dice el presentador, que ahora no está sobre el agua sino en sus profundidades, protegido por una cápsula 'para poder respirar'.

Como este, han sido varios los informes con los que la televisión pública ha hecho el seguimiento a la erupción y con los que ha despertado el interés de miles de televidentes que, a través de las redes, han destacado el uso de esta tecnología en un canal local.