Captain Tsubasa: Rise of New Champions, detalles de la nueva entrega del videojuego

Hay que destacar que 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' se presenta como un juego que toma distancia de otros títulos basados en el anime y adopta una apuesta que ofrece un estilo de juego más arcade y por lo tanto más rápido. No obstante, sigue utilizando algunos recursos para hacer más espectaculares los movimientos especiales de los personajes y así mantener el espíritu de la serie en el juego.

Por lo tanto, los jugadores no se enfrentarán a una experiencia que de juego con combinaciones de comandos para realizar un movimiento o con secuencias de quick time event para poder ejecutar una jugada exitosa.

Este juego maneja una jugabilidad con mecánicas que muy sencillas de aprender y por lo tanto son accesibles para cualquier jugador, pues tiene muchos elementos que son similares a otros juegos de fútbol. Sin embargo, este factor impide que el juego pueda llegar a ofrecer algunos partidos difíciles de ganar o que las mecánicas del juego sean simples o sosas.

Reviva la gloria de Oliver o conviértase en un 'nuevo héroe'

El principal modo de juego que ofrece esta entrega es llamado 'El Viaje', allí se puede completar el 'Episodio: Tsubasa' que recrea los eventos que ocurrieron durante el tercer campeonato juvenil de Japón. Este capítulo fue diseñado como un tutorial para que el jugador aprenda de la mano de Oliver Atom todos los conceptos básicos del juego y unas mecánicas más avanzadas para la defensa y ataque durante un partido.