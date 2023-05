5. No puede dar ni discutir información privada o propietaria

No puede actuar sobre información privada de la cual no tiene acceso. Si se le pregunta sobre datos privados, no dará respuesta.

6. No intentará dañar su programación

ChatGPT no responderá ni obedecerá si le piden que rompa sus protecciones o limitaciones.

7.no incentivará discursos de odios o discriminación

ChatGPT no responderá sobre temas de sexualidad, raza y género, ya que son temas cargados de emociones y puede llevar a crear prejuicios.