Cinco cosas que Tinder no le deja hacer a sus usuarios

3. Saber si rechazaron su perfil

Cuando una persona no encuentra en el perfil que ve en la aplicación algo que interesa, desliza hacía la izquierda. Sin embargo, esta acción no es visible para la persona que 'rechazaron' por lo que el algoritmo no notifica esta acción sino por el contrario, sigue enviando otros perfiles.

4. Conocer la última conexión de un contacto

Tinder no tiene un registro de las conexiones de los usuarios, por lo que desde otros perfiles no se puede ver la última conexión de alguien, a diferencia de WhatsApp.

5. Crear una cuenta sin número telefónico

Uno de los requisitos para crear una cuenta es precisamente llenar un formulario con varios datos personales, uno de ellos es el número celular y este es uno de los más importantes para la app.