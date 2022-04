Cofundador de Apple, Steve Wozniak, será invitado especial en Colombia 4.0

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) informó que del 5 al 7 de mayo se realizará la cumbre de contenidos digitales más grande del país denominada 'Colombia 4.0' y que el invitado especial será Steve Wozniak, cofundador de Apple.

El evento se realizará durante tres días en Corferias y se tocarán temas como el emprendimiento, los videojuegos, la animación, los contenidos digitales, el software y la tecnología, mediante espacios académicos, dinámicos y de negocios que buscan apalancar el sector.

"Durante sus once ediciones, 'Colombia 4.0' ha contado con la participación de aproximadamente 1.184.000 personas y ha congregado más de 1.900 expertos. Este crecimiento demuestra que Colombia 4.0 ha logrado destacarse como una de las cumbres más importantes de este tipo que se realizan en el mundo”, indicó la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama.

Lea también: En mayo llegará a Bogotá Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales más importantes del país

“Este año no va a ser la excepción y el evento se realizará en siete auditorios y se desarrollarán nueve temáticas: Innovación 4.0, Gobierno Digital, Habilidades Digitales, Emprendimiento, Tech & Funding, Animación, Videojuegos, Media Y SOsTEnibilidad", añadió.

Invitados especiales

Este año Colombia 4.0 tendrá expertos como Andrea Fernández, directora de arte en The Cuphead Show, una chilena reconocida por su experiencia en proyectos de animación a gran escala, quien participarán en el track de animación.

También estará Alex Fernández, CEO Streamline media, experto en el Metaverso, del track de videojuegos.

Puede leer: Este año han sido asesinados 52 líderes sociales y defensores de DD. HH. en Colombia: Defensoría

En el track de empresarios del sector tecnológico participará Silvina Moschini, productora ejecutiva de Unicorn Hunters y CEO de She Works, una empresaria argentina reconocida en el sector como la primera mujer latinoamericana en llevar a la empresa Transparent Business a la condición de ‘Unicornio’.

Asimismo, los asistentes al evento podrán conocer a Joshua Beveridge, director de animación en Spider-Man: un nuevo universo, película ganadora del Premio de la Academia. Beveridge estudió en Ringling College of Art & Design y dentro de su experiencia como animador se destaca su participación en Storks, Hotel Transylvania 2, Alice in wonderland, Lloudy chance of meatballs, entre otras producciones.

Por otro lado, también informó que el evento será completamente gratis para las personas que estén interesadas en asistir. Sin embargo, “los participantes tendrán que inscribirse en la página del ministerio el próximo 11 de abril, ya que es un aforo máximo de 25 mil personas”, mencionó el director del Dapre, Víctor Muñoz.

Lea también: Así está marchando la tecnología 4G y 5G en Colombia

De la misma forma podrán participar en cada una de las actividades que se brindarán allí. Estarán todo el día con speakers importantes de diferentes países.

“El valor agregado de 'Colombia 4.0' es que ofrece talleres y conferencias que muestren las últimas tendencias en el desarrollo de las Industrias creativas digitales y TI”, mencionó la ministra TIC.

Además, contará con espacios de Networking para establecer relaciones entre diferentes actores de la industria.