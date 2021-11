Con inteligencia artificial buscan contratación más segura

Con una precisión del 87 %, la Inteligencia Artificial -IA- se convierte en una de las herramientas más revolucionarias dentro de los servicios que ofrece el sector de la seguridad a las empresas, para la contratación de personal, en la nueva realidad.

“Predicto” es el algoritmo que se impone en todas aquellas empresas u organizaciones que requieren prevenir malas prácticas o comportamientos con tendencia delictiva, para así asegurar la contratación de personal idóneo y calificado.

Antes contratábamos vigilantes con base en lo que nos decía en su Hoja de Vida, hoy con la “IA” estamos dando un salto cualitativo para prevenir y decidir que personal contrataremos en las empresas” dice Miguel Ángel Díaz, gerente de una empresa de seguridad que está innovando con esta nueva tecnología en Colombia.

Esta nueva metodología, es una prueba de credibilidad alterna y remota, se identifican los cambios “transdérmicos” que tiene la piel; este test es monitoreado por un poligrafista, que se encarga de verificar por medio de la cámara los cambios que presenta una persona cuando está entregando información.

Lea también: Obras en Hidroituango: Detalles del preacuerdo de prórroga entre EPM y CCC Ituango

“Cuando una persona miente, el flujo sanguíneo se concentra en la nariz y los pómulos, estos son dos de los 16 puntos con los cuales “Predicto” mide el grado de probabilidad que tiene una persona de cometer alguna actividad ilícita, este algoritmo marca una gran diferencia con las pruebas convencionales para selección de personal, puesto que esta es una prueba remota, con una plataforma especial", dice la compañía Andiseg experta en seguridad.

De acuerdo a los expertos, esta prueba "no es calificada por un poligrafista, lo que la convierte en una prueba ideal para la clasificación de cargos críticos ya que la información recaudada no es sobre el histórico, sino la generada sobre el riesgo; como todas las pruebas de credibilidad, tiene un porcentaje de error del 13 %, que normalmente es provocado por quien presenta la prueba, al no acatar los requerimientos para realizarla” dice Camila Flórez experta en la materia.

En la actualidad, esta nueva herramienta tecnológica está siendo utilizada en Estados Unidos y Canadá, en procesos médicos, pero en Colombia debe ser operado únicamente por poligrafistas capacitados y acreditados; a su vez, quienes presentan la prueba, deben contar con equipos adecuados con cámara y audio, conexión y se envía la información para que sepan cómo deben desarrollar la prueba en la plataforma.