Con Tinder ya puede saber si su cita tiene antecedentes judiciales o de violencia

Las plataformas digitales para conocer gente se han convertido en una herramienta muy popular entre las personas solteras que están en busca de pareja o de un encuentro casual. Entre las opciones más destacadas está Tinder, servicio que predilecto por quienes quieren desean sostener relaciones casuales.

Sin embargo, este servicio también ha enfrentado señalamientos al ser empleado por usuarios que comenten actos de violencia en contra de las personas con las que sostienen un encuentro. Esto debido a que la gente no revela sus reales intenciones mientras usan un chat.

Ante esta situación, la aplicación de Match Group anunció que próximamente ofrecerá una función que permitirá a sus usuarios realizar una revisión de los antecedentes de su posible cita y así detectar si ha cometido hechos de violencia en su historial.

Esta nueva opción, creada en colaboración con la ONG 'Garbo', hace posible que el usuario pueda realizar una verificación de los antecedentes de una persona en EE.UU. con tan solo su nombre y número de teléfono. Por lo tanto, los usuarios de Tinder tendrían un recurso para conocer si su posible cita posee un historial de arrestos, cárcel o reportes por actos de violencia.

¿Cómo se obtiene el historial?

De acuerdo con la prensa internacional, Garbo recolecta la información al revisar registros públicos e informes sobre casos de acoso, abuso sexual, violencia, arrestos, condenas y órdenes de restricción. De este modo la plataforma pretende brindar mayor seguridad a ante los encuentros que un usuario pueda tener a través de la app.

Cabe recalcar que esta función de verificación de historial no será gratuita y quienes deseen acceder a este servicio tendrán que pagar un costo adicional, según el número de consultas que deseen realizar. No obstante, un vocero de Tinder indicó a medios estadounidenses que la plataforma esta buscando establecer una tarifa que no desincentive el uso de este servicio.

Por el momento Tinder no ha confirmado la fecha oficial en la que será lanzado su nueva función, pero se espera que esté disponible en los próximos meses para sus usuarios en Estados Unidos. De igual manera, se desconoce si esta característica llegará a ser implementada en América Latina.

Aunque su implementación en países como Colombia es poco menos realista, es sin duda una muestra de cómo las apps de este tipo deberían trabajar más de la mano con entidades gubernamentales. Latinoamérica es una de las regiones con mayor índice de violencia de género, por lo que una herramienta que permita realizar estas revisiones se hace casi obligatoria para cualquier tipo de app de este tipo.