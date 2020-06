Confirman los juegos gratis que llegan a la PlayStation Plus en julio de 2020

PlayStation ya ha revelado cuáles serán los títulos gratuitos que estarán disponibles por el mes de julio de 2020, para los jugadores que tienen una suscripción al servicio 'PlayStation Plus' en su PS4.

La membresía a la PlayStation Plus, o PS Plus, es un sistema de pago mensual que ofrece PlayStation para que los usuarios puedan jugar algunos juegos online, obtener descuentos especiales en títulos de la PSN Store, tener accesos anticipados a juegos antes de su estreno y recibir dos juegos gratis cada mes.

Este mes PlayStation ha decidido liberar un juego videojuego gratuito extra para los usuarios de PS Plus, por lo que habrá un total de tres títulos para este mes. A continuación le indicamos qué juegos estarán disponibles desde el 7 de julio del 2020 hasta el 3 de agosto.

A medida que PS Plus llega a su décimo aniversario, se revelan sus juegos para julio: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider y Erica: https://t.co/Jn0evvvgTV pic.twitter.com/kW9G5IUzlC — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) June 29, 2020

Rise of the Tomb Raider: 20 year celebration

Este título es la continuación del exitoso reboot que Square Enix y Crystal Dynamics lanzó en 2013. En esta entrega Lara Croft tendrá que viajar a Siberia en busca de la ciudad perdida de Kitezh, mientras está siendo perseguida por la peligrosa organización criminal llamada 'Trinity'.

En esta aventura, Lara enfrentará nuevos peligros, mientras enfrenta enemigos letales que amenazan con destruir toda una civilización.

NBA 2K20

La franquicia NBA 2K se ha convertido en un aclamado simulador de baloncesto y esta entrega permite que los fanáticos del basketball se reúnan y creen una comunidad en torno a este deporte. En esta ocasión los jugadores tendrán un título con un motor de movimiento mejorado, controles de tiro avanzados, un nuevo sistema para el dribbling con el balón.

Erica

Esta aventura gráfica de larga duración narra la historia de una una joven llena de traumas y pesadillas, tras el asesinato de tu padre. Los eventos traumáticos que Erica ha vivido la llevan a encontrar nuevas y espeluznantes pistas sobre la muerte de su papá. Será el jugador quien tendrá que ayudarle a descubrir la verdad detrás de esa macabra tragedia.

En este título, cada elección influye en el desarrollo de la trama del juego y así mismo se pueden desenredar múltiples finales a través de una narrativa con diferentes caminos y efectos emocionales.

PlayStation Plus está de aniversario

Este servicio fue lanzado en Estados Unidos un 29 de junio de 2010 y ahora que cumple 10 años, la marca ha ofrecido una serie de anuncios especiales para celebrar esta fecha.

Sony aseguró que próximamente agregará un tema gratis para la PS4, en conmemoración a los 10 años de PS Plus, junto una selección de juegos con descuentos exclusivos para todos los jugadores que tienen una membresía con el servicio. Por otro lado, se agregará un fin de semana multijugador gratuito en línea para quienes no tengan PS Plus que comienza el 4 de julio.